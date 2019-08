Реално, играенето на видеоигри не е повече или по-малко ценно от четенето, гледането на филми или подобни хобита. Но за разлика от тези дейности, удължените сесии за игра могат да доведат до пристрастяване при някои хора, смятат психолозите. Пристрастяването към видео игрите може да доведе до много други проблеми – социална изолация, раздразнителност, загуба на тегло. От Make Use Of обясняват защо видеоигрите според психолозите водят до пристрастяване. Обратната връзка във видеоигрите Всяка видеоигра, от ранните аркадни до модерните блокбъстъри, разчитат на обратна връзка за да запазят ангажираността на играча. Това е основна част от видеоигрите, тъй като разработчиците им имат интерес да накарат играчите да искат да играят възможно най-дълго. И колкото повече играчи правят това, толкова по-голяма е базата, с която разработчикът може да се похвали. Колкото повече хора играят толкова по-дълго ще просъществува играта, което ще донесе повече възможности за приходи на създателите им. Но обратната връзка не е единствената примамка, отключването на ново оръжие, след като стигнете ниво 50, например, е достатъчно, за да продължите да играете, нали? Отключването на нови сили и намирането на тайни ви насърчава да търсите повече. Тъй като игрите редовно ви представят нови причини да продължавате да играете, вие лесно се поддавате на изкушението. Мултиплейър игрите никога не свършват Игрите за един играч свършват за сравнително кратък период от време, но много игри включват мултиплейър елементи. И за разлика от соловите преживявания, можете да прекарате стотици часове в мултиплейър режими и никога да не ги „завършите” напълно. Инжектиране на ново съдържание в игрите Независимо дали става дума за традиционни DLC пакети (Call of Duty, Battlefield) или за редовни безплатни актуализации (Fortnite, Overwatch), повечето игри за мултиплейър добавят с течение на времето повече съдържание. Без значение дали става въпрос за нови карти, оръжия или герои, те са само трик, за да ви върнат в играта и отново да се пристрастите към нея. Видео игрите пробуждат силни емоции Игрите предизвикват емоции, често по начини, които другите медии просто не могат. По-лесно е да се наслаждавате на нещо, с когато се чувствате свързани, нали? Тъй като прекарвате времето си с приятелите си в играта, вие знаете техните борби, мечти и интереси. Искате да се свържете с тях и да научите повече за техните истории, въпреки че те не са истински. Това е нещо постижимо в 80-часова игра, но не и в двучасов филм. Това често се среща при дългите ролеви игри. Игри като The Last of Us бяха аплодирани за емоционалната връзка, която се изгражда между героите, и която се разраства в играта. Заглавията, които ни позволяват да вземаме решения, са още по-емоционални за нас, защото показват последствията от нашите действия. Майсторски създадените саундтраци на игрите също могат да предизвикат генериране на силни емоции във вас. Игрите предлагат уникални начини за изграждане на емоционални връзки с играчите. Съвременните видеоигри са грандиозни Съвременните мега-игри имат по-голям потенциал да ви пристрастяват, защото имат огромно богатство от съдържание, поднесено по грандиозен начин. За това и играчите, които искат да изпитат всичко, което една игра може да предложи, стават все повече. По-лесно е да се пристрастите към игри, които предлагат привидно безкрайно количество съдържание, на което да се насладите. Игрите от времето на Nintendo и Nintendo 64 не предлагат такъв голям опит, което намалява потенциала им да пристрастяват геймърите. Вижте най-добрите игри за смартфони, с които може да тествате ума си