Днес приемаме за даденост часовниците показващи точно време. Когато часовника на Windows компютъра ви често показва грешно време, това може да ви навлече много проблеми, като например да ядосате шефа си, защото редовно закъснявате за срещите си с него. Да, можете да синхронизирате часовника на Windows с отдалечен сървър, за да остане точен. Но имайте предвид, че проблемите с часовника на Windows, може да подсказват за по-сериозен проблем. Ето защо от Make Use Of са решили да покажат какви са причините за това и как можете да ги поправите. CMOS батерия Една от най-вероятните причини за проблеми с часовника на компютъра ви, особено ако е по-стар е CMOS батерията. Тя се намира на дънната платка на компютъра и осигурява захранване на Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) чипа. Този чип съхранява информация за конфигурацията на системата, включително датата и часа. CMOS батерията гарантира, че чипът може да съхранява тези данни, дори когато компютърът е изключен и не е свързан към захранване. Подмяната на CMOS батерията е доста лесна. Трябва да изключите компютъра си, да отворите кутията, да откриете какъв тип батерия се намира на дънната ви платка, да я купите и да смените батерията. Часовата зона Много е вероятно Windows да е настроен на грешна часова зона и всеки път, когато сверите часа, часовникът да се връща към тази часова зона, когато рестартирате компютъра. Ако минутите са верни и само часът е неточен, това вероятно е проблемът. За да коригирате часовата си зона в Windows 10, кликнете с десния бутон върху системния часовник в лентата на задачите и изберете „Adjust date/time“. Под заглавието „Time Zone“ проверете дали информацията е правилна. Ако не, изберете правилния часови пояс от падащото меню. Ако искате да промените сървъра за време, превъртете по-надолу в горния прозорец и кликнете върху „Additional date, time, & region settings“. В момента това ще ви отведе до стария контролен панел. Под „Date and Time“, кликнете върху „Set the time and date“, ще се отвори друг прозорец. Отворете таба „Internet Time“, кликнете върху „Change Settings“ и ще може да добавите интернет сървър по ваш избор, който вашата система ще използва за синхронизиране на часа. Windows Time Проблемът може да се дължи на лоши настройки за синхронизация. За да се уверите, че Windows синхронизира времето си, натиснете клавиша „Windows + R“, въведете „services.msc“ в „Run“ менюто и натиснете „Enter“. В прозореца „Services“ намерете „Windows Time“ в колоната „Name“, кликнете с десен бутон отгоре и изберете „Properties“. В прозореца „Windows Time Properties“, настройте „Start type“ на „Automatic“. След което кликнете върху „Start“, за да се уверите, че услугата се изпълнява и кликнете върху „OK“ за да запазите промените. Зловреден софтуер Това е най-неприятният сценарий, тъй като зловредният софтуер трудно се премахва. Първо актуализирайте антивирусната си програма. След това сканирайте за вируси. Може да се доверите в този случай на програми като Malwarebytes или Spybot Search & Destroy. Вижте приложенията, които не е добре да инсталираме за Windows 10