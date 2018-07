Instagram продължава да се радва на голяма популярност сред собствениците на смартфони по цял свят. Мобилното приложение постоянно се ъпдейтва, за да ни предоставя подобрения, които улесняват работата на потребителите. Разработчиците на притежаваната от Facebook платформа за споделяне на снимки реализираха премиерата на функция, която се казва "You're All Caught Up" и е създадена с идеята да гарантира, че не сте пропуснали нищо важно в своя акаунт, предаде Ubergizmo. Всъщност този инструмент представлява нотификация с текст "You're All Caught Up", която ще видите, когато сте разгледали всички постове в профила си през последните 48 часа. От Instagram твърдят, че това нововъведение едновременно ще ни стимулира да разглеждаме повече публикации, а от друга ще ни позволи по-добре да разбираме какво се случва около нас. Все пак основната идея на функцията е да ни стимулира да разгледаме всички снимки и публикации, които се ъплоудват в приложението. Интеграцията на "You're All Caught Up" е и част от опита на Instagram да ни накарат да прекарваме повече съдържание в своите профили. Разпространението на функцията вече е започнало и до броени дни ще е достъпна за всички потребители. В заключение ще отбележим, че "You're All Caught Up" е интереснна опция, която ше улесни откриването на съдържание и в същото време може да се превърне в източник на приходи за Instagram, карайки ни да прекарваме повече време в профилите си. Oще от Digital: Oсем неща, които не е добре да правим в Instagram