Just Eat Takeaway

Eвропейската верига за поръчване на храна онлайн Just Eat Takeaway официално потвърдиха плановете си да придобият американската компания Grubhub. Ако това придобиване се реализира ще се превърне в една от най-големите сделки в този бранш. Според пазарните наблюдатели това придобиване ще доведе до създаването на най-голямата компания за поръчка на храна, която не е базирана в Китай. Финансовите параметри на сделката се очаква да достигнат до $7.3 млрд., като транзакцията ще е изцяло свързана с продажба на акции. Съвместният им бизнес ще е фокусиран върху четири ключови локации, а именно САЩ, Великобритания, Холандия и Германия, съобщава Reuters. Трябва да отбележим също, че Grubhub водеха преговори с Uber за реализиране на подобна сделка със сходни параметри. Разговорите между двете страни, обаче се провалиха в последния момент, което на свой ред ускори преговорите с Just Eat Takeaway. Информацията за сделката бе потвърдена от главния изпълнителен директор на Grubhub, Мат Малоуни. Сделката тепърва трябва да получи одобрението на регулаторите, като очакванията са това да се случи до края на първото тримесеч1ие на 2021г. Бъдещият главен офис на общата компания ще бъде локализиран в Амстердам. Според наличните данни финансовите приходи на Just Eat Takeaway за изминалата година надхвърлят €1.5 млрд. За същия период Grubhub са генерирали около $1.2 млрд. Бизнес моделите на двата бранда са доста сходни, което също улеснява придобиването. През последните два месеца се забелязва голяма активност, като поръчките на потребителите са се увеличили с 41% в най-ключовите пазари. Водещ акацент за компанията ще е разширяването на позициите им в нови страни и локации. Информацията за сливането доведе до увеличение на акциите им на борсата, като сделката се очаква да засили сериозно конкуренцията и да предостави още по-добри възможности на крайните потребители.