Преди няколко месеца VLC Media Player получи Chromecast поддръжка и 360-градусови изгледи за видеоклиповете. Това е още един малък тласък на популярността на плейъра с отворен код, който може да се справи с почти всеки файл. Windows версията на плейъра бележи 50 милиона изтегляния, а плейърът може да се инсталира и на други платформи. Може би тайната на дълголетието му е модулният дизайн, който му дава богат набор от функции. От Make Use Of се фокусират върху 5 функции на VLC Media Player, за наличието на които може да не подозирате. Ето кои са те: VLC има функция за изтегляне на видео от YouTube 1. Кликнете върху Media > Open Network stream. 2. Поставете URL адреса на видеото в YouTube и кликнете върху бутона „Play“ в плейъра. 3. VLC Media Player стартира видеото. Сега кликнете върху Tools > Codec Information и в долната част на прозореца ще видите поле, озаглавено Location. 4. Копирайте дългия URL адрес в полето и го поставете в адресната лента на браузъра си. Сега браузърът ще започне да възпроизвежда видеофайла. Можете да изтеглите видеофайла на десктопа си, като кликнете с десния бутон върху видеоклипа и изберете „Save video as“. С VLC може да конвертирате видеоклипове във всеки формат 1. От лентата с инструменти кликнете върху Media > Convert / Save. 2. В диалоговия прозорец „Open Media“ кликнете върху бутона „Add“ и изберете файл. След което кликнете върху падащото меню Convert / Save > Convert. 3. Отворете падащото меню „Profile“ и изберете файловия формат, към който искате да преобразувате файла си. Можете също да кликнете върху иконата на зъбно колело до него и да редактирате избрания от вас профил. 4. Кликнете върху „Browse“ и изберете място, където да се запази конвертирания файл. След това кликнете върху „Start“, за да започнете преобразуването и да наблюдавате напредъка му в лентата по-долу. VLC – графичен еквалайзер за вашата музика Възможно е да използвате VLC само като видео плейър, но VLC е междуплатформен мултимедиен плейър, който може да ви предложи много повече. VLC има доста добър графичен еквалайзер, който може да извикате с клавишната комбинация Ctrl + E (или отидете до Tools > Effects and Filters > Audio Effects). Активирайте аудио нормализация, за да защитите ушите си Общите аудио настройки на плейъра се намират под „Preferences“. Тук ще намерите функцията „Audio Normalization“, която помага да се оптимизира обема на всякакви носители и да се подобри качеството на звука. Отидете до Tools > Preferences > Audio > и активирайте „Normalize volume to“. Стойността, която зададете тук, ще ви помогнат да настроите нивата на музиката, експлозиите, изстрелите и т.н. във филмите, които гледате. Рестартирайте VLC, след като активирате настройката. Всъщност конфигурирайте това веднага след като изтеглите и инсталирате VLC плейъра. Това ще направи звука ви по-добър. Заредете отделна секция от видео или аудио файл 1. Отворете видео или аудио файла с VLC. Отидете до View > Advanced Controls. 2. Над нормалните настройки за възпроизвеждане и спиране, ще видите няколко допълнителни бутона. 3. За да започнете цикъла от определена част от видеоклипа, преместете плейъра до частта, където искате да започне цикъла (Точка А). 4. Кликнете върху бутона „Loop“. Маркерът "А" на бутона ще стане червен. За да завършите цикъла, отидете до крайната точка и отново кликнете върху същия бутон. Ще видите, че и двете точки на бутона са червени. 5. Сега пуснете видеоклипа и избраната от вас част ще се завърти. Кликнете отново върху бутона Loop, ако искате да го изключите. Вижте най-добрите безплатни аудио и видео плейъри за смартфон