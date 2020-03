След пандемията от коронавирус, светът повече няма да бъде същият. Много неща извън нас ще се променят, но ние също ще мислим и гледаме на света с други очи. Младите хора или така нареченото поколение Y (известно също като Милениали) не са изложени на такъв голям риск от болестта колкото възрастната част от населението на земята, но те вече осезаемо започнаха да променят навиците си. Милениалите намаляват разходите си в случай, че коронавирусът доведе до световна рецесия и пазаруват предимно онлайн, за да избегнат струпването на хора. Те също така се възползват от приложенията за доставка много повече от обикновено. Но не всички милениали са толкова отговорни и загрижени за пандемията коронавирус и не всички от тях практикуват социално дистанциране. Някои се възползват от по-евтините билети за самолети, за да видят света или да отидат на почивка. Ето как коронавирусът влияе върху финансовото поведение на милениалите според Business Insider. 1. Милениалите намаляват разходите си в случай на рецесия, свързана с коронавируса Милениалите харчат значително по-малко сега, тъй като коронавирусът предизвиква страхове от рецесия. Докато хората от всички поколения са загрижени за финансовите ефекти от коронавируса, „поведението на милениалите се променя по-драстично от всяко друго поколение“, заявява Грег Петро, главен изпълнителен директор на аналитичната компания за търговия на дребно First Insight. Над половината (54%) от анкетираните милениали казват, че коронавирусът е повлиял на решенията им за покупка – това е повече от всяко друго поколение, според проучване на First Insight, публикувано на 28 февруари. 2. Милениалите пазаруват предимно онлайн 39% от анкетираните милениали казат, че пазаруват по-рядко в магазините от преди. При останалите възрастови групи този процент е общо 21%. Това включва онлайн пазаруване и на хранителни стоки, към което се забелязва по-голям интерес в резултат на коронавируса. Според главният директор на FreshDirect – компанията специализирана в доставката на храни – хората са започнали да приготвят по-често ястия у дома и консумират повече прясна и органична храна, за да бъдат здрави. 3. Милениалите се възползват от приложенията за доставка много повече от обикновено 30 % от милениалите участвали в проучването на First Insight също заявяват, че се възползват от приложенията за доставки. Причината – съществува риск от предаване на вируса от човек на човек чрез банкнотите. Приложенията за доставка като Postmates и DoorDash въвеждат безконтактна доставка. Въпреки това, тъй като коронавирусът се разпространява, притесненията от доставянето на замърсена храна и недостигът на доставчици в случай на карантина може да доведе до намаляване на използването на тези приложения за доставка. 4. Някои милениали се възползват от по-евтините самолетни билети Докато много хора отменят, разсрочват или променят плановете си за пътувания, милениалите се възползват от по-евтините полети, съобщи Бен Кеслен за NBC. В резултат на коронавирусът авиокомпаниите намаляват цените за билети до някои места. Милениалите се възползват от това по различни причини: да проучат нови дестинации, да се насладят на почивка или да видят семейството си. 5. Милениалите са готови да вземат пари на заем, ако се наложи да се лекуват от коронавирус Почти половината от застрахованите американци смятат, че не могат да си позволят да се разболеят от коронавирус, според проучване на Healthcare.com и YouGov. Но по-младите хора са по-загрижени в сравнение с по-възрастните за здравето си и са готови да вземат пари назаем, за да се тестват и лекуват ако се наложи от коронавирус. От хората на възраст от 18 до 34 години, 35% не са уверени, че биха могли да се справят с разходите по евентуално лечение от коронавирус, при хората на възраст над 55 години този процент е 24%, сочат допълнителни данни от анкетата на Healthcare.com. Това може да обясни защо анкетираните между 18 и 34 години са пет пъти по-склонни от тези на 55 и повече години (24% срещу 4%) да вземат пари назаем, за да се лекуват от коронавирус. Вижте думите и фразите, които определят изминалото десетилетие