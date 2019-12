Има смисъл в това Google да пази данни за всичко, което сте търсили в мрежата, но ако се притеснявате за вашата поверителност навярно виждате по-голям смисъл в това да изтриете тази информация. Или поне да намалите обема на данните, които Google има за вас. От Make Use Of показват как да изчистим предишните си търсения с Google. Това включва историята на търсенето с Google, свързана с вашия акаунт, както и историята на браузъра. Как да премахнете предишни търсения от Google профила си По подразбиране Google следи всички търсения, които извършвате, когато сте влезли в Google aкаунта си. Ако не сте били логнати в профила си, когато сте извършвали търсенията, които искате да изтриете, преминете към следващия раздел, който обхваща изчистването на историята на браузъра ви. За да изтриете едно по едно предишните търсения, кликнете вътре в лентата за търсене на началната страница на Google и ще видите списък. Изберете „Remove“ до някой от записите, за да го изтриете. Този начин обаче е твърде бавен, ако искате да изчистите всички предишни търсения. Ето защо в такъв случай кликнете върху снимката на потребителския си профил в горния десен ъгъл на Google и изберете „Google Account“. Изберете „Manage your data & personalization“ под „Privacy & personalization“. В секцията „Activity controls“ отворете раздела „Web & App Activity“. Сега кликнете върху „Manage Activity“ и ще видите дневник за всичко, което сте правили наскоро с услугите на Google. До всеки блок с етикет google.com кликнете върху бутона с три точки за менюто и изберете „Delete“. Можете също да отворите отделни търсения и да изберете да ги изтриете по този начин. В горната част можете да търсите конкретен термин, който искате да премахнете. Използвайте „Delete activity by“ под менюто, за да изчистите по дата или да настроите автоматично изтриване след зададен час. Забранете на Google да запазва търсенията ви за в бъдеще Деактивирането на плъзгача на страницата Web & App Activity ще попречи на Google да използва вашата активност при търсене и в другите услуги на компанията за персонализиране на вашето преживяване. Редактирайте историята си в Google на Android или iPhone За да отворите този интерфейс на мобилното си устройство, отворете приложението Google и докоснете снимката на потребителския си профил в горния десен ъгъл. Изберете Manage your Google Account и ще бъдете отведени до страница, където можете да направите същите промени, както по-горе. Как да изтриете предишни търсения от историята на браузъра си Както вероятно знаете, браузърът ви съхранява всяка страница, която посещавате в History. Ето защо трябва да изчистите предишните търсения с Google от историята на сърфирането си. За да направите това в Chrome, трябва да отворите менюто като кликнете върху трите точки, а след това върху „History“, за да отворите интерфейса. Може да използвате и клавишната комбинация Ctrl + H. На тази страница поставете отметки в квадратчетата до всеки запис, който искате да премахнете. След като сте ги избрали всички, кликнете върху бутона „Delete“ в горната част на страницата, за да ги извадите от историята си. Вместо ръчно да изтривате елементи може да използвате инструмента „Clear browsing data“ в лявата част на страницата „History“. Може да използвате и клавишната комбинация „Ctrl + Shift + Del“. Може да използвате табовете Basic или Advanced, за да изтриете „Browsing history“ (историята на сърфиране), както и други видове данни като бисквитки и кеширани данни. Как да постъпвате в бъдеще Въпреки че е доста лесно да изчистите предишни търсения, вероятно не искате да правите това непрекъснато. За тази цел трябва да използвате опцията „Private Browsing“ или „Incognito“ на вашия браузър, за да му забраните да запазва вашата активност. Разбира се, не сте невидими когато сърфирате в този режим. Уебсайтовете все още могат да следят какво правите и да получавате достъп до местоположението ви. Но когато искате да избегнете обвързването на няколко търсения с Google към вашия акаунт, това е първото нещо което може да направите. Ако не искате редовно да използвате Private прозорец или не ви харесва идеята Google да записва всичко, което търсите, трябва да помислите да използвате алтернативна търсачка. DuckDuckGo се грижи за поверителността на своите потребители. Търсачката не проследява какво търсите и предоставя качествени резултати. Вижте какво знае за нас Google