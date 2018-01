Почти всеки използва Facebook, но не всеки е напълно доволен от услугата. За всяка велика история или снимка, която виждате във Facebook, ще имате поне дузина мемове с ниско качество, досадни публикации и дори разочароващи елементи на потребителския интерфейс. От Make Use Of ще ни покажат как да се справим с най-често срещаните проблеми в Facebook. 1. Отървете се от досадните си приятели Навярно имате поне един приятел, който постоянно обижда, пуска арогантни шеги или пък постовете му са пълни с грешки и това ви дразни. Има начин да се отървете от такива хора без да нараните чувствата им. Решението е да спрете да ги следвате – няма да виждате актуализациите им, но ще си останете приятели. За целта, посетете страницата на профила на този човек. От дясната страна на снимката му, трябва да видите бутон „Following“. Кликнете върху него и изберете „Unfollow“. Сега няма да се налага да страдате от публикациите на този човек. 2. Не изпускайте важните си приятели На другия край на спектъра са приятелите, чиито публикации не искате да пропуснете. Поради постоянно променящите се алгоритми на Facebook може да се случи така че да не виждате определени актуализации от приятели. За да се преборите с това, можете да посочите най-близките си приятели и да виждате актуализациите им в горната част на емисията си всеки път. За целта, посетете страницата на профила на този ваш приятел и натиснете бутона Following, който се намира от дясната страна на снимката му. Изберете „See First“. Когато много настоявате в никакъв случай да не пропускате актуализации от определен човек, можете да получавате известия всеки път, когато той публикува. Посетете страницата му, след което кликнете върху полето „Friends“. Тук може да изберете „Get Notifications“ и Facebook ще ви изпраща известие всеки път, когато този приятел публикува. Друг начин е да добавите този човек във вашата „Close Friends“ група. 3. Откажете се от насочените реклами Facebook прави невероятно много пари от реклама. Поради тази причина, компанията влага много усилия, опитвайки се да ви предложи най-подходящите реклами с надеждата, че ще взаимодействате с тях. По подразбиране Facebook ви следи навсякъде, където се намирате, и използва навиците ви за сърфиране, за да ви предложи рекламите, които ви интересуват. Можете обаче да се откажете от тези персонализирани реклами и да виждате такива, които не са насочени лично към вас. За да направите това, кликнете върху малката стрелка сочеща надолу в горния десен ъгъл на прозореца на Facebook и изберете „Settings“. Сега изберете Ads в лявата странична лента и отворете категорията „Ad settings“. Тук можете да зададете първите две опции на „Не“, а третата – на „Никой“. 4. Спрете споделянето на съобщения с всички Понякога може да не искате да споделяте собствените си актуализации с някои приятели. Това например може да е шефът ви, който не е нужно да знае с какво се занимавате в почивния си ден. Има няколко начина да скриете публикациите си от определени хора. Ако искате да скриете публикация от някого само веднъж, кликнете върху бутона за избор на аудитория (навярно ще е „Friends“ или „Public“) в публикацията. Изберете „Friends except“ и потърсете приятелите, които не искате да я виждат. Кликнете върху червения бутон „Remove“, след което запазете промените със „Save Changes“. За да забраните на някого да не вижда постовете ви за постоянно, можете да го добавите към списъка си с ограничения Restricted list. Хората в този списък няма да виждат нищо, което публикувате, освен ако не е настроено на „Публично“ или сте ги тагнали. Посетете страницата на човека, който не искате да вижда публикациите ви и изберете бутона Friends и след това кликнете върху „Add to another list“. Превъртете надолу и кликнете върху „Restricted list“. 5. Деактивирайте предложенията за тагване на снимки за приятели Маркирането на снимки е забавна функция, но това е проблем за поверителността. Ако някой влезе в някоя неудобна снимка и ви маркира в нея, всички ваши приятели ще могат да видят снимката. И винаги съществува риск някой да може да използва маркирана снимка, за да получи твърде много лична информация за вас. Не можете да блокирате тагването във Facebook, но можете да деактивирате предложенията. За целта отидете в Settings -> Timeline and Tagging. За опцията „Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded?“ изберете “No One“. 6. Блокирайте досадните покани от приложението Facebook съдържа стотици глупави игри, всички те са предназначени да губят време и да вземат вашите пари. Ако имате приятели, които се молят за допълнителен живот в Candy Crush, можете да блокирате всички заявки от играта или от човек. За целта отидете в Settings и изберете таба Blocking. Намерете полето Block app invites и въведете приятелите, които са ви канили твърде много пъти. По този начин ще блокирате автоматично всички заявки в бъдеще. Това няма да засегне друга част от взаимодействието ви с тях във Facebook. Ако искате, можете също така да въведете име на приложение в полето Block apps. Това ще му попречи да се свърже с вас и да използва информацията ви във Facebook. 7. Не можете да се свържете с Facebook Тъй като Facebook е един от най-големите сайтове в интернет, малко е вероятно да бъде „извън строя“. Следващия път, когато не можете да получите достъп до Facebook, следвайте тези стъпки, за да диагностицирате проблема: - Посетете сайта Down for Everyone, за да разберете дали проблемът е във Facebook. Ако е така, не можете да направите нищо друго освен да чакате. - Опитайте се да посетите друг уебсайт, за да сте сигурни, че вашата връзка е стабилна. - Изчистете кеша на браузъра и „бисквитките“ или опитайте да отворите Facebook в прозорец „инкогнито“ или в друг браузър. - Деактивирайте всички съществуващи VPN мрежи или услуги за блокиране на проследяването и се опитайте да се свържете директно с Facebook. - Рестартирайте компютъра и рутера си. Вижте как да създадете запомнящ и красив Facebook дневник