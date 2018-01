Знаете ли, че има лесен начин как да промените езика на Google профила си и тази настройка автоматично да се синхронизира с всички услуги и приложения на компанията. Това означава, че избрания от вас език вече ще е наличен в Google Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive и др. Ако се логнете с друг акаунт това ще активира настройките, които са свързани със съответния профил. Ето и как бързо да смените езика в Google, предаде MakeUseOf. 1. Oтворете "myaccount.google.com". 2. Въведете потребителско име и паролата. Кликнете върху бутона "Sign In". 3. Изберете oпцията "Аccount Preferences" oт Google Accounts началния екран. 4. Следващата стъпка е да кликнете върху "Language And Input Tools" раздела, който ще видите след като скролнете от менюто в лявата част. 5. Изберете секцията "Language". 6. Oткрийте раздела "Default Language" и кликнете върху иконата с формата на молив. Това ще ви отвори допълнително меню, от което да изберете желания от вас език. 7. Изберете "Оther Languages That You Understand". Aко го направите Google няма да превежда думите на избрания от вас език. 8. Можете да настроите няколко различни езика, ако кликнете върху "Add Another Language". Добре е да знаете, че след като изпълните тези стъпки предпочитания от вас език ще се приложи автоматично на всички останали услуги на Google. Разбира се винаги можете да отворите менюто и по същия начин да промените настройките и да изберете друг език, ако е необходимо. В този случай, обаче трябва да излезете от акаунта си и да се логнете отново, за да запаметите корекциите. Вижте какво представляват новите раздели Аbout и Storе в търсачката на Google