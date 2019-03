Вероятно поне веднъж сте пробвали да отключите смартфона с гласа си, като използват популярната команда "OK Google". Tова е доста полезна функционалност, която може да спести ценно време, ако например ръцете ви са заети. По този начин няма да се налага да пишете на виртуалната клавиатура, тъй като директно можете да изречете какво съдържание ви трябва. Приложенията на "OK Google" са разнообразни и позволяват да стартирате разговор, да пишете съобщения, да стартирате парчета в музикалния плейър и др. Огромният брой хора, които работят с тази функция е причината компанията да търси различни начини, с които да подобри сигурността ни. Именно заради това от Google са склонни да направят важен компромис свързан с възможностите на популярната команда. Софтуерните им инженери подготвят промяна, която вече няма да позволи да отключваме екраните на смартфоните с Android, когато кажем "OK Google". Вместо това функцията ще бъде ограничена единствено до стартиране на интерфейса на Google Assistant, съобщава Engadget. Това означава, че няма да може да попитаме Google Assistant за прогнозата за времето и без да отключваме смартфона да се стартира Weather приложението. Вече ще трябва сами да отключим екрана на устройството, за да продължим. Компанията уточни, че това ограничение е провокирано от идеята друг човек с командата "OK Google" само с гласова команда да си осигури достъп до менюто на устройството. Все пак е похвално, че компанията не се притеснява да ограничи тази функционалност, за да ни предпази максимално. Още от Digital: Защо гласовите команди са бъдещето на технологичния свят