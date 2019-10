YouTube е голям. Наистина голям. Това е най-популярната платформа за видео стрийминг на планетата и вторият най-посещаван уебсайт в света. Но вероятно вече знаете това. Ето защо от Android Authority са направили някои проучвания и са подготвили куп интересни статистически данни за YouTube, които вероятно не сте чували. Те включват колко потребители има платформата на месечна база, колко струва YouTube, кой е най-високо платеният YouTuber и много други неща. Два милиарда потребители месечно Тази година YouTube постигна нов рекорд. Платформата за стрийминг достигна до два милиарда потребители за месец, което е безумно много. Това е около една четвърт (25%) от цялото население. Според някои съобщения 62% от потребителите са мъже, а 38% са жени. 500 часа ново съдържание в минута Преди няколко месеца Google разкри, че повече от 500 часа съдържание се качва в YouTube всяка една минута. Това означава 720 000 часа на ден. Казано по друг начин, ще ви трябват около 82 години, за да гледате цялото ново съдържание, качено в YouTube само за един ден. Еха! $ 1,65 милиарда покупна цена Компанията YouTube е стартирана през 2005 г. от трима бивши служители на PayPal - Джоуд Карим, Чад Хърли и Стив Чен. Името на домейна е активиран на 14 февруари 2005 г., но първото видео е качено в платформата на 23 април същата година. Платформата бързо стана популярна, след като Google я придоби за 1,65 милиарда долара през ноември 2006 гoдина. $ 140 милиарда пазарна стойност Цената $ 1,65 милиарда, която Google плати за YouTube, си заслужаваше. Според някои доклади YouTube носи приходи от над 20 милиарда долара годишно и е оценен на над 140 милиарда долара. 6.3 милиарда гледания за най-популярното видео Най-популярният видеоклип в YouTube в момента е Despacito, музикален клип на Luis Fonsi и Daddy Yankee. Към момента на писането той е натрупал около 6,3 милиарда гледания. Следва клип на Ед Шийран (Shape of You) с над 4,3 милиарда гледанния и See You Again на Wiz Khalifa (над 4,1 милиарда). От топ 10 видия в YouTube по отношение на гледанията, само едно не е музикално видео. На четвърто място в списъка е видеоклипът със заглавие „Маша и Мечокът“ с над 4 милиарда гледания. 5 милиарда клипа, гледани ежедневно Според някои доклади потребителите всеки ден гледат пет милиарда видеоклипа в YouTube, което означава приблизително 150 милиарда на месец. Данните обаче са от миналата година, което означава, че сега числото е малко по-голямо. Не знаем със сигурност, тъй като YouTube не споделя редовно тези статистики с обществеността. Това, което знаем е, че хората използват YouTube много повече от Netflix. Докладите твърдят, че потребителите гледат малко повече от милиард часа съдържание на Netflix седмично, докато потребителите на YouTube гледат същото количество съдържание само за ден. $ 22 милиона приходи за най-високо платения YouTuber Според Forbes, Райън Каджи е най-високо платената звезда в YouTube за 2018 г., с печалба от $ 22 милиона. Интересното е, че Райън е само на седем години и рекламира играчки на своя канал, който се нарича Ryan ToysReview. Той има повече от 21 милиона абонати и досега е натрупал над 31 милиарда гледания. 107 милиона абонати за най-популярния канал PewDiePie беше най-популярният YouTube канал няколко години, но това се промени през март тази година, когато бе изпреварен от T-Series - канал, собственост на индийски музикален лейбъл. В момента T-Series има повече от 107 милиона абонати, докато PewDiePie "само" около 98 милиона. 70% от гледанията са на мобилни устройства По-голямата част от видеоклиповете в YouTube се гледат на мобилни устройства, което включва както смартфони, така и таблети. Останалите 30% са съставени от други свързани с интернет устройства като компютри и телевизори. 40 минути е средната сесия за гледане в YouTube YouTube се оказва много ангажиращ, средната сесия за гледане продължава около 40 минути. В платформата има толкова много страхотни видеоклипове, че е трудно да спрете да ги гледате. За справка, средната сесия във Facebook е много по-къса – около пет минути. 16 милиона палци надолу за най-нехаресваното видео Вярвате или не, но най-нехаресваното видео в YouTube всъщност е направено от Google. Това е изданието на YouTube Rewind за 2018 г., което е много мрачно и досега е получило 16 милиона нехаресвания. Не всички обаче го мразят, тъй като видеото е получило 2,5 милиона харесвания. 80 езика и 91 държави YouTube е популярен по целия свят. За да привлече колкото се може повече потребители, YouTube поддържа 80 езика, което обхваща около 95 процента от интернет населението. Услугата е достъпна в 91 страни по целия свят. Вижте 5 начина да получим повече от YouTube