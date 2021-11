Уеб сайтовете, които посещавате в интернет могат да установят физическата локация на потребителите по различни начини. Данните за IP адреса дават основна представа за местоположението, като страниците има как да поискат по-прецизно локализиране. В този случай трябва да дадете изрично разрешени за споделяне на тези данни. Всеки път, когато позволите споделяне на местоположението е добре да знаете, че страницата може да продължи да ви следи без бъдещи уведомления. Управлението на разрешенията не изисква инсталиране на външен софтуер, а няколко кликвания в менюто с настройки. Ето как да проверите кои страници виждат локацията в Microsoft Edge, според HowToGeek: Как да проверите сайтове с достъп до локацията от десктопа 1. Кликнете иконата с три точки в горния десен ъгъл. 2. Изберете "Settings". 3. От левия панел натиснете "Cookies and Site Permissions". 4. Натиснете "Location" таба в "All Permissions". 5. Секцията "Аllow" ще ви покаже списък със сайтовете, които имат достъп до локацията. 6. Ако искате да спрете страница да има достъп до местоположението кликнете върху символа с форма на кошче вдясно. Как да проверите кои сайтове имат достъп до локацията от Android 1. Стартирайте браузъра от Android смартфон. 2. Изберете иконата с три точки в долната част на екрана. 3. Кликнете върху "Settings". 4. От менюто с настройки изберете "Privacy and Security". 5. Изберете "Site Permissions". 6. Кликнете на "Location" секцията. 7. В секцията "Allowed" ще видите списък със страниците, които виждат локацията в Edge. 8. За да спрете достъпа на сайт до данни за местоположeнието използвайте "Block" опцията. Oще от DIgital: Microsoft Edge е най-добре работещият браузър за Windows 10, според Microsoft