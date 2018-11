Ако притежавате по-стар Android телефон, популярните браузъри като Chrome, Firefox и Edge могат сериозно да повлияят на производителността на устройството ви. Тези браузъри обикновено консумират повече място за съхранение, мощност и памет.



За щастие, има леки алтернативи, които оставят много по-малък отпечатък и се съсредоточават върху скоростта. От Make Use Of насочват вниманието ни към най-леките браузъри за Android, налични за по-старите устройства.

Via (2MB)

Браузърът Via е малък по размер, но богат на функции. Той е изграден върху Chromium WebView и ви предлага много опции за персонализиране. Можете да персонализирате началната страница, като промените фоновата картина и стил, може да активирате или замените логото на браузъра с ваше изображение и да регулирате непрозрачността на фона. Можете дори да настроите навигационния бутон, за да изпълнявате определена функция при продължително натискане. Браузърът Via предлага режим „инкогнито“. Via Browser предлага и някои разширени функции. Можете да блокирате изображенията, когато използвате мобилни данни, да запазите уеб страница за офлайн използване и др.

Monument (9MB)

Браузърът Monument също е изграден върху Chromium WebView. Той е бърз, сигурен и интуитивен уеб браузър, създаден, за да ви осигури най-доброто възможно преживяване при сърфиране и четене. Приложението има вградена поддръжка за изтегляне на аудио, видео и цели уеб страници за гледане офлайн. От настройките на браузъра можете да местите лентата за търсене в долната част, да променяте потребителския агент и да сменяте търсещата машина.

Браузърът Monument има нощен режим и режим за четене, който ви дава възможността да променяте шрифтове и да слушате статии. Докато сте на дадена страница, можете да направите скрийншот на цяла статия или да я запазите като PDF файл.

FOSS (9MB)

Браузърът FOSS е с отворен код и също е базиран на Chromium WebView. Лентата за търсене, прегледът на табовете и целият навигационен контролер се показват в долната част на екрана, което го прави оптимизиран за сърфиране с една ръка. Началната страница съдържа линкове към запазените ви сайтове, отметки, история и запазени данни за вход.

Браузърът има някои интересни опции за сигурност – деактивиране на JavaScript, "бисквитките", местоположението, изображенията и др. Можете дори да запишете данните за вход на любимите си уеб приложения в отделна криптирана база данни.

Phoenix (27.5MB)

Phoenix е лек браузър с вграден мениджър за изтегляне, благодарение на което можете да теглите видеоклипове от интернет и да ги възпроизвеждате без нужда от видео плейър. Когато инсталирате приложението, ще видите началната страница претъпкана с новини въз основа на вашето местоположение, игри и най-посещаваните страници. Съществува и проблем с рекламите. Ако това ви притеснява, докоснете Manage Homepage и изключете всички опции.

Освен обичайните функции, свързани със сърфирането в интернет, има и някои интересни трикове. Достъп до тях ще имате ако докоснете иконата Menu -> Toolbox. Включете опцията „Private Space“, за да запазите историята на сърфиране и изтегляните видеоклипове в отделна база данни. Другите потребители няма да могат да преглеждат сайтовете, които посещавате, и видеоклиповете, които изтегляте.

Като цяло това приложение има плюсове и минуси. Но ако пътувате често и искате да гледате видеоклипове офлайн, браузърът Phoenix трябва да е на вашето устройство.

Lynket (9MB)

Lynket е уникален браузър, който предлага възможността да сърфирате пълноценно директно от приложението, без да го затваряте. Lynket също предлага уникални опции за персонализиране. Освен това приложението е много бързо и консумира малко памет на вашето устройство.

Hermit (10MB)

Hermit по същество е браузър, който ви позволява да замените големите си приложения с уеб-базирани Lite версии. Когато създавате пряк път към уебсайт с Chrome, той функционира като таб в браузъра. В Hermit, Lite приложенията работят като действителни приложения в браузъра. Можете да персонализирате тези приложения с различни настройки за всяко от тях. Hermit се предлага с богата библиотека от готови Lite приложения, снабдени с предварително конфигурирани настройки.

