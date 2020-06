Аpple вече разкриха голяма част от подобренията, които ни очакват в iOS 14. Това е операционната система, с която ще работи iPhone 12. Разбира се компанията ще спази традицията и бързо ще ъпдейтне голяма част от по-старите си смартфони към новия софтуер. В момента е налична бета версия за разработчиците, от която разбираме повече за подобренията в iOS 14. Гласовият асистент Siri освен подобрен дизайн вече предлага и много допълнителни функционалности, които ще го направят още по-умен и полезен. Визията на платформата взаимства елементи от iPad OS, сред които Picture-In-Picture (PiP) режим. Собствениците на iPhone, които получат актуализацията най-накрая ще могат използват уиджети на началния екран. Обект на подобрения е и системата за нотификации в iOS 14. Компанията вече разкrи и кои модели на iPhone ще могат да бъдат актуализирани към новия ъпдейт. Eто пълният списък с устройства, които ще получат iOS 14, според PocketNow: IPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPoud Touch (7th gen) iPhone XR Със сигурност този списък ще предизвика задоволство сред много потребители, които все още използват по-стари версии на смартфоните. Така например първото поколение на iPhone SE и iPhone 6 бяха представени преди пет години. Бързите софтуерни актуализации на Apple са едно от големите предимства пред конкурентните устройства с Android. Компанията не разкри официално кога ще стартира ъпдейтите към iOS 14, но почти сигурно финалната версия ще е достъпна за потребителите през септември. Първата публична версия на платформата ще бъде достъпна за изтегляне до края на следващия месец. Oще от Digital: 7 нови функции в iOS 14, които Android вече има