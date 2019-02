Sony представи изцяло нова визия за смартфоните си с новия флагман Xperia 1, създаден за креативни и забавни преживявания и оборудван с революционни технологии от света на професионалната техника. Компанията анонсира и Xperia 10 и Xperia 10 Plus – модели, с които екранът със съотношение 21:9 влиза в супер средния клас смартфони.

Xperia 1

Първият в света 4K HDR OLED дисплей

Потребителите ще могат да се насладят на любимите си филми в оригиналния им формат на 21:9 CinemaWide 6.5” 4K HDR OLED дисплея. Xperia 1 осигурява пропорциите на киноекран и прецизно възпроизвеждане на цветовете, в които са създадени филмите, за визуално изживяване, максимално близо до идеята на кинотворците.

Уникалният дисплей е без аналог на пазара и работи с отличените с награди технологии от BRAVIA телевизорите на Sony. Процесорът X1 for mobile осигурява HDR (High Dynamic Range) ремастъринг технологии, гарантиращи че независимо от типа визуално съдържание, включително и от онлайн стрийминг, то ще бъде възпроизведено с по-добър контраст, цветове и яснота на картината.

Завладяващ Dolby Atmos звук

Несравнимото визуално изживяване е обогатено с Dolby Atmos многоизмерен звук, който потапя зрителя в действието със спиращ дъха реализъм. Звуковите настройки на Xperia 1 са разработени в сътрудничество със Sony Pictures Entertainment, за да пресъздадат творческите намерения на създателите на съдържание. За цялостното и пълноценно изживяване на потребителите, мобилните игри са изведени на следващо ниво. Големият 21:9 дисплей осигурява по-дълбок и всеобхватен поглед над играта, а Game Enhancer оптимизира възпроизвеждането и блокира нежелани нотификации, като позволява и запис на игрите и възможност за намиране на информация и съвети за тях онлайн.

Камери

Потребителите ще се насладят на професионално качество на всяка снимка, благодарение на високотехнологичната камера с три обектива (12MP), предназначени за всяка ситуация и всякакви условия на осветеност: 16мм обектив за широки пейзажни кадри, многофункционален 26мм обектив и 52мм обектив за телефотографско заснемане (еквивалентен на 35мм).

В Xperia 1 са интегрирани технологии от широкопопулярните α (“Alpha”) фотоапарати със сменяем обектив на Sony чрез BIONZ X for mobile. Алгоритъмът предлага първия в света Eye AF (автоматичен фокус), интегриран в смартфон, който настройва прецизен фокус точно на нивото на очите и осигурява продължително снимане с до 10 кадъра в секунда с AF/AE проследяване (Auto Focus и Auto Exposure), за да гарантира прецизен фокус и оптимална експозиция. Потребителите ще правят по-добри кадри при слабо осветление чрез светлия F1.6 обектив и large pixel pitch 1.4μm Dual Photo Diode сензор за изображения, които гарантират че дори и движещите обекти ще бъдат ясно заснети, а намаляването на шума в RAW формат осигурява красиви и чисти изображения.

Елегантен и ергономичен 21:9 дизайн

Благодарение на 21:9 съотношението на дисплея, Xperia 1 се отличава с минималистичен и непреходен дизайн, който перфектно подчертава прекрасния екран, а тънкият и елегантен профил осигурява комфортен захват на устройството. Лъскавата метална рамка обхваща корпуса от издръжливо Corning® Gorilla® Glass 6 отпред и отзад, който е с IP65/IP68 сертификат за водоустойчивост .

21:9 мултитаскинг екран за по-ефективна употреба

Уникалният 21:9 дисплей предлага по-голяма полезна площ на екрана и е идеален за работа с две приложения едновременно, за да могат потребителите да виждат и да правят повече неща. Екранът може бързо и лесно да бъде разделен на 2 работни прозореца с помощта на по-умния от всякога Side sense, 21:9 multi-window програмата или чрез гласова команда.Xperia 1 изглежда също толкова добре, колкото се представя, с набор от различни цветове, които да импонират на всеки стил: черен, лилав, сив и бял.

Мощен процесро Qualcomm Snapdragon 855

Най-новата високотехнологична мобилна платформа Qualcomm Snapdragon 855 осигурява безупречна работа и подобрена ефективност на батерията. Платформата предлага високоскоростна Gigabit LTE свързаност, до 25% по-бърза производителност на CPU и до 40% на GPU спрямо предходното поколение, както и Snapdragon Elite Gaming за безпроблемна работа с приложения и игри, изискващи значителна процесорна мощност. Висококапацитетната 3330 mAh батерия, в комбинация със Smart Stamina, Battery Care и Xperia Adaptive Charging, осигурява необходимия заряд през целия ден.



Наличност

Xperia 1 ще бъде пуснат с Android 9 Pie на отделни пазари от края на пролетта на 2019 .

Sony Xperia 10 and Xperia 10 Plus

21:9 широк Full HD+ дисплей

Xperia 10 и 10 Plus разполагат с елегантен дизайн без рамки и 21:9 широк Full HD+ дисплей, идеален както за забавление, така и за работа. Интуитивният мултифункционален 21:9 интерфейс на Sony, в комбинация с 6-инчовия дисплей на Xperia 10 и 6,5-инчовия на 10 Plus, позволява да се използват едновременно две приложения, като същевременно се запазва удобен за гледане и четене размер на прозорците. Например, потребителите могат да гледат любимите си видеоклипове, докато пишат текстови съобщения, без да се налага да превключват между две приложения, а стартирането на две приложения едновременно никога не е било толкова просто.

Камери и 21:9 заснемане на видео и снимки

Възможността за заснемане на 21:9 филми в 4К с Xperia 10 и 10 Plus позволява създаването на видеоклипове в пропорцията, използвана от създателите на филми. Мултиаспектното съотношение позволява избор на идеалния размер - например, 21:9, за да се запълни екрана, или 1:1 за перфектен пост в Instagram. Двойните камери на Xperia 10 (13MP+5MP) и на Xperia 10 Plus (12MP+8MP) позволяват заснемането на висококачествени изображения с артистичен „боке“ ефект, който прави обекта на фокус да изпъкне на разфокусирания фон. Ексклузивно за Xperia 10 Plus, 2X оптичното приближение** позволява на снимащия да се доближи по-близо до действието.

High-Resolution Audio

Xperia 10 и 10 Plus разполагат с усъвършенствани аудио технологии на Sony – High-Resolution Audio с DSEE HX и LDAC , за да могат потребителите да слушат музика в най-чистата и истинска форма, дори ако слушат безжично. Също така, цифровият звуков усилвател на Sony (DSEE HX) автоматично подобрява компресираните звукови файлове до почти high-resolution качество на звука, вдъхвайки нов живот на мелодиите, като възстановява фините нюанси на оригиналните записи и симулира звука като от концерт на живо.





