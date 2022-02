HMD Global представиха официално три нови устройства, които са фокусирани към бюджетния клас. Новите модели се казват Nokia C21, Nokia C21 Plus и Nokia C2 (2nd generation), като очакванията са да засилят позициите на HMD Global в този стратегически сектор. През изминалата година HMD Global увеличиха с 41% приходите си, което дължат именно на популярността на най-евтините си смартфони. Премиерата на Nokia C21, Nokia C21 Plus и Nokia C2 (2nd generation) надгражда този успех и се очаква да продължат добрите тенденции. Потребителите могат да очакват здрави корпуси, които винаги са отличавали устройствата на Nokia, както и дълъг живот на батерията. Другото предимство на смартфоните са бързите софтуерни ъпдейти и пачове за сигурност за Android, съобщава GizChina. Nokia C21 Nokia C21 е първият нов модел, който работи с Аndroid 11 (Go Version) и се отличава с 6.5” дисплей с HD+ резолюция. Предвидена е поддръжка за 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, GPS/A-GPS, Micro-USB (OTG), както и 3.5-милиметров аудио жак. Устройството има Dual SIM слот, 3000mAh батерия и осемядрен UNISOC SC9863A SoC процесор. В задната част има сензор за пръстов отпечатък, 8МР камера с фиксиран фокус, като отпред ни очаква 5МР сензор за селфита. Потребителите ще могат да избират между версии в Dark Blue и Warm Grey. Базовата версия с 2GB RAM и 32GB памет ще се продава за €99, а тази с 3GB RAM за €129. Nokia C21 Plus Компанията запазва много от спецификациите в Nokia C21 Plus. Все пак този модел е по-атрактивен, тъй като предлага няколко интересни подобрения. На първо място ни очакват версии с 2GB,3GB и 4GB RAM, но също 13МР + 2МР камери в задния корпус. Мощността на батерията е увеличена до 4000mAh, като има и IP52 рейтинг, както и опция за избор на Teal цвят. Цената на Nokia C21 Plus е €129. Nokia C2 (2nd generation) Второто поколение на Nokia C2 се захранва от четириядрен процесор на MediaTek с работна честота от 1.5GHz. Операционната система е Android 11 Go, a батерията има заряд от 2400mAh. Другите спецификации включват 1GB/2GB RAM, 32GB памет, 5.7” екран с 960x480 резолюция, Wi-Fi 4, Bluetooth 5 и 3.5мм жак. Базовата версия ще струва €79. Наличните цветове ще бъдат Warm Grey и Dark Blue. Още от Digital: Шефът на Nokia e оптимистичен за бъдещето на компанията, въпреки кризата с чипове