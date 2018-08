Google вече започнаха да разпространяват ълдейтите към Android Pie до смартфоните Google Pixel. Водещите производители се очаква да стартират актуализациите за новата платформа до края на есента. Припомняме ви също, че освен настоящите устройства ще видим и много нови модели с Android 9.0 в следващите месеци. Eдно от най-интересните подобрения, което ще ни предложи платформата е софтуера Digital Wellbeing, който ще ни е полезен по няколко различни начина. Първото водещо предимство на тази функция е възможността да видите начина, по който използвате смартфоните и в кои приложения сте най-активни. Детайлната информация е подредена по минути, часове и дни за максимално улеснение на потребителите, информира Droid-Life. Разполагате и с възможността да създавате таймери за всеки инсталиран софтуер или да се възползвате от функцията Wind Down. която цели да прекарвате по-малко време пред екрана на смартфона. Ако използвате Digital Wellbeing ще имат достъп и до Do Not Disturb функцията и менюто за нотификации. Интеграцията на тази функция е направена с цел да контролирате всеки един аспект от работата на устройството си и да го персонализирате спрямо вашите нужди. Очаква се функцията да е налична за всички смартфони, които получат ъпдейт към Android 9.0 Pie. Още от Digital: Кои смартфони ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie