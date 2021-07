Усъвършенствана система от камери, невероятна технология на дисплея, свръхбърз процесор, феноменално издръжлива батерия и скорост от следващо поколение 5G на достъпна цена – новата серия Motorola edge 20 pro, edge 20 и edge 20 lite съдържа в себе си цялата тази колекция от иновация. Новата серия е предназначена за новаторски ориентирани потребители, отворени към промените.

Motorola edge предлага по-мощни процесори, основна камера с по-големи пиксели и първото в историята на Motorola перископно увеличение, което приближава потребителите 50 пъти по-близо до обекта на снимане. Да не забравяме и за по-бързата честота на опресняване на дисплея, по-бързото зареждане на батерията и разширените потребителски изживявания на софтуерната платформа Ready For.

Всички тези невероятни нови функции се предлагат на по-достъпни цени, така че повече потребители да могат да разгърнат своята креативност.

Motorola edge 20 pro

Функциите на камерата са основен фокус в цялата серия Motorola edge 20, тъй като днешното социално поколение продължава да преоткрива начина, по който споделяме преживяванията си визуално. Motorola edge 20 pro предоставя нова 108MP основна камера за изключително качество на кадрите, а един от най-големите сензори на камерата, създаван досега, е с оптичен формат 1/1,5.

Той разполага с технологията UltraPixel, при която всеки девет пиксела се обединяват в един голям ултра пиксел – това подобрява светлочувствителността 9 пъти и води до много по-добро заснемане при слаба светлина.

Ултраширокоъгълният обектив с вградена функция Macro Vision помага на потребителите да уловят повече и по-детайлни кадри, независимо колко далеч или близо са до обекта. Макрообективът позволява 5 пъти по-близо доближаване до обекта за изключително близки планове на само 3 см за заснемане на кадри на храна, природа и хора.

Иновативният edge 20 pro разполага и с първият в историята на Motorola телефото обектив в стил перископ – рядко срещана функция с този клас смартфони, която огъва светлината на 90 градуса за превъзходна яснота от 5 пъти по-голямо разстояние. Този обектив въвежда и 50-кратно супер увеличение, като улавя детайли от невероятни разстояния с невероятна яснота. Иновациите съвсем не спират дотук – смартфонът може да записва видео в невероятна 8K резолюция за кинематографично качество.

Motorola edge 20 pro идва с голям 6,7-инчов Max Vision дисплей с OLED технология за кристално ясно зрително изживяване - перфектно за гледане на телевизионни предавания и филми. Дисплеят предлага 10-битов цвят, като постига цветовото пространство DCI-P3 и стандартите HDR10+. Това означава, че можете да видите над един милиард нюанса на цветовете – ярки и реалистични.

За първи път Motorola предлага 144Hz честота на опресняване – най-високата, налична в масовите смартфони. Тя е 140% по-бърза от 60HZ индустриален стандарт, навлязъл преди няколко години и 60% по-бърза от първото поколение Motorola edge. Всичко това ще подобри драстично потребителското изживяване, когато участвате в динамично съдържание с висока скорост на движение, като например екстремна игра или екшън видео.





Част от генералната мисия на Motorola е се ангажира с правенето на 5G мрежата достъпна за потребителите. Motorola edge 20 pro e най-новото устройство, предоставящо 5G на повече хора по света, както и скоростта от следващо поколение на WI-Fi на достъпна цена. Ултрабързият процесор Qualcomm Snapdragon 870 предоставя цялата мощност, от която се нуждаете и същевременно дава достатъчно място за снимки, филми, игри и музика с 256 GB вградена памет, както и 12 GB памет от последно поколение, така че всичко да работи гладко, докато приложенията и информацията ви са във фонов режим.

Едно от най-големите предимства е, че можете да работите над 30 часа с 5G без да се налага да презареждате. А в случай на спешна нужда от батерия преди да излезете например, TurboPower 30 ви осигурява 9 часа енергия за 10 минути зареждане.

Motorola edge 20

Новият Motorola Edge 20 е един от най-тънките смартфони на пазара с дебелина само 6,99мм, идеален за всички ценители на дизайна. Това устройство разполага със същия невероятен 108MP основен сензор, ултраширокоъгълен и макрообектив като Motorola edge 20 pro, плюс 30-кратен телеобектив със супер увеличение за изключителни изображения всеки път. На големия 6,7-инчов дисплей и водещата в индустрията 144Hz честота на опресняване.

Смартфонът също е снабден със свръхбързия и мощен процесор Qualcomm Snapdragon, който предлага до 55% по-бърза графика и обработка в сравнение с първото поколение Motorola edge, поддържа Wi-Fi и е разработен специално за 5G телефони. С до 256 GB вградена памет, смартфонът има предостатъчно място за снимки, игри и музика, а с до 8 GB вградена памет, вашите приложения и информация остават във фонов режим.

Motorola edge 20 също съдържа невероятно издръжлива батерия с капацитет 4000 mAh, а ако все пак имате нужда от бързо зареждане, TurboPower 30 идва на помощ, осигурявайки 9 часа захранване само за 10 минути.

Motorola Edge 20 Lite

Motorola edge 20 lite е третият от премиум серията. Той предлага изключително бързи 5G скорости с усъвършенствана система от камери на най-конкурентната цена на Motorola. Третият смартфон от новата серия дава възможност за заснемане на невероятни снимки с основния 108MP сензор, а потребителите могат да разгърнат креативността си с ултраширокоъгълна и макро визия.

Устройството предлага енергийно ефективен чипсет MediaTek, който захранва игри, снимки, както и потребителски преживявания с високо ниво на движение. Превключвайте между приложенията без усилие и поддържайте информацията и приложенията си във фонов режим с до 8GB памет от последно поколение.

Батерията с капацитет 5000 mAh е една от най-издръжливите сред всички 5G смартфони и предлага два дни енергия само с едно зареждане. TurboPower 30 също ви осигурява енергия за цял ден само за 10 минути, така че да може да презаредите бързо смартфона си и да се върнете към важните неща в ежедневието.

Наличност и цени

Motorola edge 20 pro ще се предлага скоро след премиерата в 2 цвята: среднощно синьо и синя веган кожа с начална препоръчителна цена от 1399 лв.; motorola edge 20 в 2 цвята: матово сиво и матирано бяло с начална цена от 999 лв.; motorola edge 20 lite в 2 цвята: електрически графит и зелена лагунас начална препоръчителна цена от 699 лв.

Софтуер

Софтуерната платформа Ready For усилва всичко, на което е способен смартфонът ви. С новите възможности за безжична връзка, сега е по-лесно от всякога да пренесете игрите от телефона си на голям екран, да преместите приложенията си на настолен дисплей и да се чувствате сякаш сте в стаята с любимите си хора по време на видеоразговор с тях. Новата функция Ready For PC ви дава страхотната възможност да получите на един екран достъп до приложенията на телефона си и файловете на компютъра си, като просто се свържете безжично и отворите Ready For.

Работата по два файла едновременно или дори преместването на файлове напред и назад между устройствата ви се превръща в бързо и лесно.