Днес е по-важно от всякога да гарантирате, че децата ви няма да попаднат на неподходящо съдържание в мрежата. Невъзможно е да се знае колко голяма част от интернет е посветен на материали за възрастни, но оценките предполагат, че порнографията представлява около 35 % от всички уебсайтове. И това не включва сайтовете за хазарт, изключително нецензурните думи, сайтовете за запознанства и други подобни.

За щастие, броят на приложенията за родителски контрол нараства с впечатляващ темп през последните няколко години. Сега родителите имат богат избор, от който да избират.

От Make Use Of са подбрали най-добрите Windows приложения за родителски контрол.

Решението на Microsoft

В Windows 10 е възможно да определите потребителски акаунт като „Детски“. Създаването на Child Account ви позволява да управлявате акаунта във всички услуги, към които е свързан, включително Windows, Xbox и Microsoft Store. Ако се спрете на този вариант има 2 важни неща, които трябва да имате предвид.

Първо, вашият собствен потребителски акаунт в Windows 10 трябва да бъде свързан с Microsoft Account. Не можете да създавате Child Account, ако акаунтът ви е локален. Второ, трябва да създадете акаунта в рамките на „Family.”

За да създадете Child Account, отидете до Start -> Settings -> Accounts. В панела в ляво от прозореца кликнете „Family and Other Users“.

Под „Your Family“ кликнете „Add a Family Member“. Ще се появи нов прозорец. Изберете „Add a Child“. Ако детето ви вече има имейл, въведете го в предоставеното пространство.

Ако няма, кликнете върху „The Person Who I Want to Add Doesn’t Have an Email Address“. След това можете или да създадете нов имейл, или да регистрирате новия акаунт спрямо съществуващия си имейл. Кликнете през следващите няколко екрана и ще получите съобщение за потвърждение. Новият акаунт ще се вижда под „Your Family“. За да управлявате акаунта, кликнете върху „Manage Family Settings Online“. Имате опции да блокирате уебсайтове, да ограничите времето им на екрана, да добавите пари в акаунта им, така че да може да се купува съдържание в магазина за приложения и дори да получавате седмични отчети за това, какви сайтове посещава детето ви.

2. Qustodio

Qustodio е вероятно най-доброто приложение за родителски контрол на трети страни за Windows 10. То има безплатна версия и премиум версия, въпреки че безплатната версия е достатъчно изчерпателна за повечето потребители. Премиум версията струва $40 за година.

Безплатната версия предлага филтри за уебсайтове, филтри за резултати от търсенето, персонализирани времеви ограничения за игри и приложения, известия в реално време, ако детето ви има достъп до съмнително съдържание и дори регистър на това, което се прави на компютъра. Най-големият недостатък на безплатната версия е, че е само за едно устройство.

Премиум версията добавя мониторинг на социалните медии, проследяване на местоположението, проследяване и блокиране на обаждания, проследяване и блокиране на SMS и разширено табло за управление. В зависимост от избрания план можете да управлявате до 15 устройства.

Софтуерът е достъпен и за Mac, Android, iOS и Kindle, което означава, че вашите деца ще бъдат защитени независимо от това кое устройство използват.

3. OpenDNS

Трябва също да помислите за OpenDNS. Компанията предлага четири плана, два от които - Family Shield и Home - се предлагат безплатно. Family Shield е предварително конфигуриран за блокиране на съдържание за възрастни и се настройва веднъж. Пакетът Home е по-адаптивен и по този начин е по-сложен за настройване. Но и двете безплатни услуги могат да блокират само сайтове и нищо повече.

Разбира се, красотата на използването на DNS-базирано приложение е, че работи на мрежово ниво - просто добавете DNS адреса към контролния панел на вашия рутер.

4. Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids също има безплатен и платен вариант. За да използвате безплатната версия, трябва само да си създадете акаунт на началната страница на Kaspersky. След това можете да изтеглите и активирате приложението на Windows, Mac, Android и iOS устройства.

Характеристиките на услугата включват ограничение на времето пред екрана, времеви ограничения за социални мрежи и игри и наблюдение на активността. За $ 15, премиум версията добавя инструменти за отчитане, проследяване на местоположението и проследяване на активността във Facebook.

Вижте 8 видео игри подходящи за деца