Google вече разкриха плановете си да сложат край на приложението Google Now Launcher за смартфоните с Android. Тук е момента да припомним, че това бе първият лаунчер достъпен за потребителите в онлайн магазина Google Play. Изглежда, че денят, в който този продукт на компанията остава в миналото най-накрая дойде. Ако се опитате да потърсите приложението, за да го изтеглите на устройството си с изненада ще установите, че Google Now Launcher вече не е достъпен за инсталация, съобщава AndroidCentral. Toва означава, че единственият начин да работите с приложението е вече да го имате инсталирано на своя смартфон и да продължите да го използвате. Google не са коментирали официално причините да сложат край на приложението. Компанията предлага на потребителите възможност да използват още един лаунчер за Android, който се казва Pixel Launcher и се използва от смартфоните Pixel. Много е вероятно Google да оставят Now Launcher в миналото, за да ни накарат да работим именно с това приложение. Разнообразното съдържание, което предлага екосистемата на Android предлага разнообразни възможности за избор на подобен софтуер. Google Now Launcher бе доста иновативно решение за времето си, но вече има твърде много подобни продукти, коитo предлагат същата функционалност. Няма да е изненадващо, ако вмъкнем, че Google Now Launcher в голяма степен предизвика интереса на потребителите към лаунчерите и възможността по този начин да персонализираме смартфоните си.