Аpp Store предлага разнообразна колекция от мобилни приложения, с които да се забавлявате от своите смартфони. Най-добрите заглавия са платени, но също така може да намерите множество предложения, които са безплатни за изтегляне. Откриването на подобни приложения в App Store е лесна задача и изисква няколко кликвания. За целтра трябва да отворите App Store от своето устройство и да следвате няколко прости стъпки. Ето и как да го направите, според BusinessInsider: 1. Отворете App Store. 2. Въведете в търсачката името на приложението, което искате да инсталирате. 3. Можете и да използвате разделите в долната част на екрана като "Games" и "Apps", за да откриете каквото ви трябва. 4. За да видите списък с безплатните заглавия трябва първо да кликнете върху "Apps". 5. Скролнете до секцията "Free Apps" и изберете "See All". 6. В дясната част до всяко име ще видите цената, когато заглавието е платено. 7. Ако приложението е безплатно кликнете върху "Get" бутона. 8. Трябва да потвърдите самоличността си със своето Apple ID. Можете да го направите още с Touch ID или Face ID. Имайте предвид, че "Оpen" означава, че съответното заглавие вече е изтеглено на устройството ви. Ако кликнвте върху бутона ще го стартирате автоматично. В същото време иконата с облаче е индикация, че притежавате даден софтуер, т.е вече сте го купили. Натискането върху името на дадено приложение ще ви покаже повече информация за него, както и бутон за изтегляне.