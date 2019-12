Повечето деца предпочитат да се забавляват, а не да учат каквото и да било. Тези образователни мобилни игри обаче обучават и забавляват едновременно. Родителите, които искат времето прекарано от децата им пред смартфона да е по-продуктивно, могат да разгледат списъка на Make Use Of с най-добрите образователни мобилни игри, на които децата ще се радват да играят. Algorithm City (Android) Насочена към по-големите деца, Algorithm City е забавна безплатна игра, която преподава основите на програмирането. Algorithm City е чудесен начин да въведете вашите малчугани в света на програмирането. Играта е от 50 нива, като с всяко следващо трудността се увеличава. Astronomy for Kids (Android, iOS) Кое дете не се вълнува от Космоса, а Astronomy for Kids позволява на децата да изследват Слънчевата система и вселената с помощта на висококачествена анимация и аудио. Те ще научат за планетите, съзвездията, кометите и други небесни тела. Приложението е безплатно. Math Land (Android, iOS) Приложението обхваща игри с всички видове математически задачи – събиране, изваждане, умножение, деление и много други и настройва сложността в зависимост от възрастта на детето. Math Land е безплатно, но има и платена версия. Logic Land (Android) Логиката е също толкова важна, колкото и по-традиционните предмети като математиката и физиката, например. Всички игри предлагани в Logic Land имат за цел да подобрят развитието на логическите разсъждения, пространствената интелигентност и памет на детето. Play and Learn Science (Android, iOS) Децата трябва да са наясно, че науката се проявява във всичко около тях. С това приложение децата могат да провеждат различни експерименти и да научат за неща като температура и сенки. Има много игри и занимания, които ще им уплътнят времето. Всяка игра има бележки за родителите, които ви подсказват какви въпроси да зададете на децата си, за да ги накарате да мислят. Приложението е безплатно. Chess for Kids (Android, iOS) Има причина шахът да е толкова популярна игра сред хората от всички възрасти. Това приложение е създадено специално за деца, което означава, че е цветно, лесно за използване, а децата са защитени от чат или добавяне на приятели без разрешението от родител. Приложението е безплатно, но има и платена версия. Вижте как да направим смартфон с Android подходящ за деца