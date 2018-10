Всеки ден в телефона ви се натрупват нови снимки – мемове от приятели в приложенията за съобщения, личните ви спомени, екранни снимки и т.н, които вероятно заемат огромно пространство на вашето устройство. Управлението на тези стотици файлове не е лесна работа, а доста тромава и отегчителна. За щастие, може да използвате някое от Android приложенията за управление на снимки. Ето кои заслужават вниманието ви според Make Use Of. 1. A+ Gallery A+ Gallery е безплатна програма, която ви позволява да преглеждате снимки от няколко източника на едно място. Приложението е съвместимо с Dropbox, Facebook и Amazon Cloud Drive. След като свържете профилите си, A+ Gallery ще синхронизира галерията ви в телефона с медията където качвате снимките си. A+ Gallery предлага възможността да защитите вашите снимки или видеоклипове с парола. Приложението предлага и други удобни функции. 2. Curator Curator може да маркира вашите снимки въз основа на тяхното съдържание, точно като Google Photos. Разликата обаче е, че Curator прави всичко офлайн само с едно разрешение: достъп до локалното ви хранилище. Приложението може да разпознае почти всяка сцена или обект, като например домашни любимци, слънчеви очила, селфита и др. 3. Zyl Zyl е друго приложение, което използва набор от интелигентни алгоритми за сортиране на снимките ви. Zyl създава албуми от снимки, които мисли, че принадлежат към една категория. Освен това можете да споделяте тези албуми с други потребители. Приложението може да открива дублирани изображения и ви помага бързо да се отървете от тях. 4. Gallery Gallery е интелигентно фото приложение, което научава какво е най-важното за вас, организира вашите снимки и видеоклипове и ви помага да споделяте най-добрите спомени в живота си. А режимът Smart Mode има за цел да направи колекцията ви от снимки по-забавна и интересна. 5. Google Files Go Приложението, чиято основна цел е да ви помогне да освободите място на телефона си, предлага много интелигентни функции. Една от тях е възможностт да изтриете набор от снимки или видеоклипове, които са се натрупали от приложенията за съобщения или са дублирани. 6. Slidebox Приложението предлава възможността да организирате снимките си с бързи жестове. Снимките и албумите се организират директно в галерията на Android устройството ви. Вижте 10 полезни трика за по-качествени снимки със смартфон