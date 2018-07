Електронният четец Kindle на Amazon промени напълно начина, по който четем книги. Ако имате Kindle, можете да подобрите това преживяване с тези сайтове и приложения, които предлагат RSS емисии, проследяване на продажбите на книги и дори безплатни електронни книги. Ето кои 5 сайта и приложения за собствениците на Kindle, ни препоръчват от Make Use Of. 1. Kindle Lite (Android) Потребителите на Android могат да се ползват от това приложение дори ако нямат електронния четец Kindle. Разбира се, това е напълно различен тип екран, но все още можете да си купувате електронни книги. Приложението ви позволява да четете електронни книги, да получавате препоръки да купувате други книги. Можете да промените шрифта и фона, както и да добавите акценти и бележки. Kindle Lite разполага и с удобен екран, който показва колко данни или памет използва приложението. 2. Just Kindle Books (онлайн) Just Kindle Books е мястото в интернет, където можете да получите безплатни книги и отстъпки. Сайтът не се занимава с други формати или магазини за електронни книги. Всичко от което се интересува е Kindle. На Just Kindle Books ще откриете предимно книги на малко известни автори. Може да се абонирате за бюлетина, така че да не пропускате никакви нови промоции или да следвате услугата в социалните медии. 3. Global Grey (онлайн) Книгите за Шърлок Холм на сър Артър Конан Дойл са известни. Но знаехте ли, че Дойл има и друг интересен герой – професор Чалънджър, на който той е посветил пет книги? Ето защо се нуждаете от Global Grey. Тук може да изтеглите безплатно тези книги. Както и много други класическите книги, които също са достъпни безплатно. 4. eReaderIQ (онлайн) eReaderIQ е сред най-добрите инструменти за Kindle. Сайтът предлага всичко, което потребителят на Kindle би могъл да поиска. Най-добрата функция е проследяването на книгите. Можете да зададете известяване за книгите, които ви интересуват, за да знаете кога те са достъпни за Kindle или са паднали под определена цена. eReaderIQ има разширена търсачка и опция за сърфиране, която е далеч по-добра от тази на Amazon. Можете да филтрирате списъци по жанр, да проверите дали книгата е на разположение и в книжен вариант, да зададете големина на книгата и да проверите отстъпки. Единственото ограничение на сайта засега е, че работи само с магазини в САЩ, Канада и Великобритания. 5. Keendly (онлайн) Keendly не е единственото приложение, което изпраща RSS емисии към вашия Kindle, но това е най-лесното за използване. Настройването му отнема около две минути. Единственият проблем с Keendly е че някои от функциите му са платени. Вижте откъде да изтеглим безплатни електронни книги