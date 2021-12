Аndroid 12 е новата версия на операционната система, която все още може да се използва от ограничен брой устройства. Причината е, че водещите производители се нуждаят от време, за да осигурят ъпдейт за своите популярни смартфони. Samsung са лидер в мобилната индустрия, които ще опитат да изпреварят своите конкуренти в графика на актуализации. Компанията провежда от дълго време тестове със софтуера, който вече премина официално пред публична бета програма. Някои представители на Galaxy серията вече получиха достъп до One UI 4.0, който е базиран на Android 12. Различни бъгове, обаче принудиха Samsung да спрат актуализациите, докато отстранят неочакваните проблеми. Добрата новина е, че този процес вече е приключил и компанията започва да разпространява ъпдейт към Android 12 за съвместимите устройства. Важно е да допълним, че Samsung са си партнирали с Google в отстраняването на първоначалните проблеми в софтуерните актуализации. Собствениците на Samsung Galaxy S21, както и последното поколение гъвкави смартфони от Galaxy Z гамата вече получават ъпдейта. Добрата новина е, че някои от най-популярните устройства от предходни поколения също могат да изпробват Android 12. В някои страни е налична OTА актуализация за модели като Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Третата бета версия на One UI 4.0 отстранява редица настоящи бъгове и може да се инсталира от Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy Notе и Galaxy Note 10 Plus. За да проверите дали ъпдейта е наличен за вашия смартфон трябва да отворите последователно Settings>Software Update и Download & Install, съобщава xda-developers. Aко искате да се присъедините към официалната бета програма на компанията може да го направите от Samsung Members приложението. Oще от Digital: Искате ли да разберете как ще изглежда вашият смартфон Samsung с Android 12