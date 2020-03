Готвенето не е лесна задача за много хора, поради което от Android Headlines са решили да съставят списък с най-добрите готварски приложения за Android. Тези приложения могат да бъдат доста полезни и не са само за начинаещи.

Никога не е късно да научите нов трик и да подобрите вашите готварски способности. В крайна сметка никой не е перфектен. А ако сте начинаещ, тези приложения ще ви бъдат още по-полезни. Повечето от тях са направени така, че по принцип всеки да може да ги използва.

Tasty (безплатно)

Tasty е едно от най-популярните готварски приложения. То ви насочва стъпка по стъпка по време на готвенето, така че може да сте спокойни, че храната ви ще се получи. По-голямата част от рецептите в това приложение имат видеоклип, показващ как се прави всичко. Има и писмени инструкции и всички съставки са изброени.

Това приложение предоставя достъп до над 3000 рецепти. Tasty може да ви предложи идеи за следващото ви хранене въз основа на времето, деня от седмицата и основните празници. Можете дори да персонализирате тези препоръки. Можете да запазите любимите си рецепти в рамките на приложението за по-лесното им намиране.

Yummly (безплатно, покупки в приложението)

Yummly е друго страхотно готварско приложение, което ви дава достъп до много рецепти. Ако го инсталирате, ще получите достъп до над 2 милиона рецепти. Това е повече от достатъчно. Можете да създадете свои собствени колекции от рецепти, които откривате тук.

BigOven (безплатно, покупки в приложението)

BigOven е наистина приятно изглеждащо готварско приложение, което . ви дава достъп до много рецепти. Това приложение впечатлява и със своя социален аспект. Можете да получите идеи за рецепти в момента, в който отворите приложението, тъй като ви позволява да следвате вашите приятели, колеги или любимите си блогъри.

Можете също да публикувате свои собствени рецепти чрез това приложение и да получавате известия, когато някой ги коментира. BigOven дори ви позволява да въвеждате продукти, които например откривате в хладилника си, и ще ви предложи идеи за това какво да сготвите с тях.

Oh She Glows (безплатно, покупки в приложението)

Ако търсите само рецепти на растителна основа, Oh She Glows е чудесна възможност за вас. Това приложение може да бъде изключително полезно за веганите, тъй като не само че е добре проектирано, но и филтрира рецепти за вас. В Oh She Glows няма рецепти на месна основа, а над 150 рецепти на растителна основа и всички те са тествани.

140 от тези рецепти са без глутен, така че това приложение е идеално и за тези от вас, които са на безглутенова диета. Имайте предвид обаче, че някои от рецептите в това приложение не са безплатни.

Food Network Kitchen

Ако искате да получите някой друг урок по готварство, това е приложението за вас. Имайте предвид обаче, че приложението не е безплатно. Можете да го изтеглите и да започнете безплатна пробна версия, но ще трябва да платите, за да продължите да го използвате.

Готварските уроци са водени от кулинарни експерти, наградени готвачи, автори на готварски книги и дори известни личности. С помощта на приложението Food Network Kitchen можете дори да стриймвате любимите си готварски предавания. Има над 80 000 рецепти.

