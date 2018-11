Ако ви се е случвало да забравите или изгубите смартфон с Android вероятно поне веднъж сте тествали възможностите на приложението Find My Device. Това е най-удобния и лесен начин да локализирате устройството, когато не сте сигурни къде се намира. Предвидени възможности да видите смартфона на картата, но също да го накарате да звъни с максимална степен на звука, а също да го заключите или изтриете данните в него от разстояние. Find My Device позволява да видите състоянието на батерията и мрежата. Новата версия на мобилното приложение предлага още една много интересна функция, която ще подобри значително възможностите му. Въпросният ъпдейт позволява на Find My Device да използва вътрешни карти и така да локализира устройството във вътрешността на сгради. По този начин ще има как да намерите на картата изгубен смартфон, дори ако е в търговски център, летище, общинска сграда и др. Досега тази функция бе едно от най-желаните подобрения в мобилното приложение, съобщава AndroidPolice. Имайте предвид, че заради спецификата на различните сгради може в някои случаи да изпивате проблеми с локацията и GPS сигнала. Въпреки това Google ще продължат да подобряват възможностите на функцията и да я направят по-прецизна, когато става въпрос за вътрешността на големи обекти. Другото подобрение в новата версия на Google Find My Device е поддръжката за работни профили. Актуализацията също така отстранява и някои досегашни проблеми в работата на мобилното приложение. Oще от Digital: Девет начина да открием изгубен или откраднат Android смартфон