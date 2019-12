Мicrosoft официално потвърдиха, че следващата им геймърска конзола ще се казва Xbox Series X. Компанията също така използва събитието Game Awards, за да разкрие за първи път как ще изглежда устройството. Имайте предвид, че реалните продажби на Xbox Series X на пазара ще стартират през празничния сезон в края на годината. Цента ще бъде обявена от Microsoft допълнително. Прави впечатление променения дизайн на предстоящата конзола. За разлика от своя предшественик Xbox Series X изглежда повече като десктоп компютър. Според информация на GameSpot устройството е широко приблизително колкото Xbox One контролер. В същото време конзолата е три пъти по-висока. Microsoft представиха и новия джойстик Xbox Wireless Controller, който ще е съвместим с Windows 10 компютрите и Xbox One. Всяка версия на новата конзола ще се продава на пазара с Xbox Wireless Controller, съобщава TheVerge. Конзолата също така ще поддържа Auto Low Latency Mode (ALLM) и Dynamic Latency Input (DLI) технологията. Новият модел ще предлага хардуер и софтуер, които ще се възползват максимално от облачните технологии. Microsoft обещават два пъти по-висока производителност, в сравнение с Xbox One X, което означава 12 терафлопа. Устройството също така ще има по-мощен процесор на AMD и SSD от ново поколение. Още от Digital: Защо Xbox е най-добрата конзола за игри