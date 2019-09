Чували ли сте за файловия формат JAR? Ако се чудите какво представлява, информацията на Make Use Of ще ви помогне да научите всичко за него, дори как да отстраняванете грешки при отварянето на JAR файлове. Какво представляват JAR файловете? JAR означава Java ARchive, тоест това е архивен файл (един файл, който съдържа други файлове, пакетирани заедно). Ако сте запознати с ZIP файловете, тогава JAR файлът е по същество същото. Разликата е, че JAR файловете са приложения, създадени да се използват от Java Runtime Environment. Уникалният елемент на JAR файловете е, че те съдържат манифест. Това е специален мета файл, който, просто казано, казва на JAR как да се държи и съхранява информация за файловете в него. JAR файлът може също да съдържа CLASS файлове (компилиран Java код), аудио файлове, файлове с изображения и други. JAR файлът може да бъде прочетен и стартиран като единична заявка от Runtime Environment. JAR може да се използва за всякакви цели на настолни и мобилни устройства. Например това може да бъде игра, тема на приложение или добавка на браузъра. Как да отваряте JAR файлове? Ако искате да изпълните JAR файл – тоест да стартирате действителното приложение, съдържащо се вътре – тогава трябва да инсталирате Java Runtime Environment. Вече може да го имате на компютъра си, но го вземете отново от официалния сайт, за да се уверите, че използвате най-новата версия. След това трябва да изтеглите олекотена програма, наречена Jarx. Тя кара JAR файловете да се държат като обикновени програми на вашия компютър. След като програмата Jarx е инсталирана, можете да отворите JAR файл като всеки друг, като кликнете два пъти върху него. Можете също да го стартирате от командния ред. Кликнете върху „Search“ и въведете „cmd“. Кликнете с десния бутон върху резултата „Command Prompt“ и изберете „Run as administrator“, за да отворите прозореца. След това въведете следната команда, но заменете sample.jar с пълния път към файла на JAR: java -jar sample.jar Как да разархивирате JAR файл? За да разархивирате JAR файл ще имате нужда от програма, която може да извлича компресирани файлове. Windows включва функционалност за това, но можете също така да използвате софтуер за извличане на файлове като 7-Zip или WinRAR. Отворете JAR файла в софтуера и можете да разглеждате всички папки и файлове в него, както и да извличате и използвате отделни файлове. Можете да използвате и онлайн екстрактор, ако не искате да изтегляте друга програма. Разбира се, не забравяйте да изберете такъв, който поддържа формата JAR, защото не всички от тях го правят. Добър избор е Archive Extractor. И накрая, ако вашият компютър има проблеми с разпознаването на изпълним JAR файл, можете да кликнете с десния бутон върху файла, след това кликнете върху „Rename“ и променете разширението на файла на .ZIP. Как да създавате JAR файлове? Сигурни ли сте, че трябва да създадете JAR файл? Не забравяйте, че те обслужват конкретна цел: групиране на файлове в едно, които да се използват като Java приложение. Ако това е, което трябва да направите, отидете на сайта на Oracle и изтеглете такава програма. Там ще намерите и цялата необходима информация за това как да създадете, пакетирате и подписвате JAR файлове. Как да отстраните проблеми при отваряне на JAR файлове? Възможно е да получите грешка при опит да отворите JAR файл, често поради несъвместимост или настройки за сигурност. 1. Актуализирайте Java Runtime Environment Винаги трябва да стартирате най-новата версия на Java Runtime Environment. За да видите каква версия на Java използвате, отворете менюто „Start“, въведете „configure java“ и изберете резултата. Ще се отвори Java Control Panel. В таба „General“ кликнете върху „About…“ и проверете дали версията, която използвате, съвпада с най-новата налична, директно от уебсайта на Oracle. Ако не, изтеглете я и актуализирайте. 2. JAR файла се отваря в грешна програма За да разрешите проблема, кликнете с десния бутон върху файла и задръжте курсора върху Open with. Има няколко програми по подразбиране, от които да избирате. Ако никоя от тях не ви удовлетворява кликнете върху „Choose another app“. Ако искате директно да стартирате файла в Java Runtime Environment, отворете Program FilesJavajre1.8.0_211bin и изберете java.exe. 3. JAR файла дава грешка в сигурността при отваряне През последните години на Java се гледа като на риск за сигурността, така че не се изненадвайте, ако получите предупреждение, когато се опитвате да отворите JAR файл. За да решите проблема кликнете върху „Start" менюто, въведете „configure java" и изберете резултата. Ще се отвори Java Control Panel. Отворете таба „Security" и се уверете, че опцията „Enable Java content for browser and Web Start applications" е маркирана. Задайте нивото на защита на „High" и добавете към списъка със сайтове с приоритет, ако е необходимо. След като сте готови, кликнете върху „OK".