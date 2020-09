Eдно от предимствата на Android е възможността, която предлага за бърза и лесна навигация по файловата система на вашето устройство. Но кое приложение за файлов мениджър да използвате? Приложението Files на Google се предлага като част от заводската версия на Android, но много производители добавят свои собствени приложения за файлов мениджър, а има и множество опции на трети страни. От Make Use Of разглеждат някои от най-добрите Android приложения за файлови мениджъри. X-plore File Manager (безплатно, покупки в приложението) Това е едно от най-добрите приложения от този тип. То е изключително лесно за използване и позволява бързо намиране и копиране на файлове, можете да местите файлове между вашето устройство и външни места за съхранение. X-plore File Manager поддържа Google Drive, Dropbox, Box, Amazon Cloud Drive, OneDrive, WebDAV, MediaFire и др. X-plore File Manager дори ще ви позволи да разгледате системните файлове, без да разкодирвате устройството си. Files by Google (безплатно) Files by Google има три основни функции: разглеждане на файлове, почистване на стари файлове и ви позволява да споделяте криптирани файлове и папки с хора наблизо до вас без връзка с интернет. Съдържанието ви е разделено на шест категории (изтегляния, изображения, видеоклипове, аудио, документи и приложения), независимо от това къде се съхранява на телефона ви. Най-отдолу ще видите и връзка, която ви позволява да изследвате йерархията на файловете на вашия телефон. FX File Explorer (безплатно, покупки в приложението) Това приложение е вашето решение, ако ви е грижа за поверителността. FX File Explorer е без реклами, не ви проследява и не събира данни. Приложението изисква различни разрешения след инсталирането му, но те са незадължителни и то може да функционира и без тях. FX File Explorer има мощни опции за споделяне на файлове. Можете да споделяте чрез Wi-Fi мрежа или с помощта на приложението FX Connect на компанията. Приложението Connect работи през Wi-Fi Direct. Solid Explorer File Manager ($ 2) Solid Explorer е едно от малкото платени приложения от този вид, което наистина си струва парите. За хората, които ги е грижа за естетиката, това е по-добрият вариант. Всеки прозорец служи като самостоятелен файлов браузър. Поддържат се други дискове, клиенти и формати - FTP, SFTP, WebDav, ZIP, TAR и RAR. Освен това ви позволява да свързвате Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox и други. Solid Explorer предлага root достъп, плъгини за повече функции, индексирано търсене и статистика на устройството. ASTRO File Manager (безплатно) ASTRO File Manager включва също приложение за почистване на паметта, мениджър за хранилища и инструмент за архивиране. Интерфейсът на приложението е ясен и интуитивен. Навигирането между вътрешна памет, външна памет и друго съдържание като подкасти, мелодии и изтегляния е бързо и лесно. Полезни функции са тези за управление на процесите и microSD карти, които са особено полезни. Вижте как лесно да споделяте файлове между Mac и Windows компютър