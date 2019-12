Oптичните илюзии са подходящ начин да се позабавляваме в интернет или да отправим предизвикателство на любимите ни хора. Вероятно сте виждали много подобни снимки и колажи, които са създадени да объркат представата ви за логично мислене. Всяка година традиционно се провежда конкурс, на който участват най-сложните загадки от подобен тип. Именно заради това OpenPaper насочват вниманието ни към тазгодишния победител в класацията "Best Illusion of the Year" за 2019г. Привилегията да бъде определена като най-голямата оптична илюзия на годината е за кратко видео озаглавено "Dual Axis Illusion". Въпросната загадка е разработена от разработчик на игри, който се казва Франк Форс. Самият клип показва две пресичащи се линии и поставя въпроса в коя посока се движи фигурата -вертикално или хоризонтално. Със сигурност ще ви отнеме малко време да се ориентирате и да направите своето предложение, докато гледате краткото видео. Колкото повече се опитвате да разкриете загадката вероятно толкова повече ви се струва, че и двете пресичащи линии се движат едновременно. Имайте предвид, че няма правилен договор, тъй като създателят на "Dual Axis Illusion" иска просто да провокира съзнанието на повече хора с краткият си експеримент. Подобни илюзии попаднаха в другите водещи места, като повечето от тях разчитат на преливането на цветовете и заблудата, която може да предизвика в човешкия мозък. Още от Digital: Черно-бели снимки, които изглеждат като цветни са новата оптична илюзия в Интернет