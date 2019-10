Браузърът Chrome за Android има много скрити функции. Някои от тях са скрити зад така наречените 'flags', а за да откриете други трябва да се потрудите повечко. А всички те са изключително полезни и си струва усилието да ги откриете и ползвате. Започнете с тези 10 трика за браузъра Chrome за Android, събрани от Android Police. 1. Скриване на препоръчваните статии По подразбиране страницата на новия таб в Chrome за Android показва препоръчани статии под лентата за търсене и преките пътища до тези сайтове. Ако не искате да виждате препоръките, има скрита настройка, с която може да ги деактивирате изцяло. Копирайте и поставете следния ред в адресната лента: chrome://flags/#enable-ntp-remote-suggestions Докоснете падащото меню, изберете „Disabled“ и рестартирайте браузъра. 2. Получаване на известия от Facebook и Twitter в Chrome За Facebook влезте в сайта на устройството си, докоснете иконата на менюто в горната дясна част на страницата и превъртете надолу до „Account Settings“. Докоснете „Notifications“ и после натиснете бутона „Turn on“. За Twitter влезте в mobile.twitter.com и натиснете бутона за известия. Трябва да видите опция за включване на push известия. Ако не, докоснете бутона за настройки в горния десен ъгъл, изберете „Push Notifications“ и после натиснете „Turn on“. 3. Преминаване през табовете с пръст Можете да прекарате пръст наляво и надясно по адресната лента за да преминете към предния или следващия таб. Или да плъзнете надолу пръст от лентата, за да видите пълния пакет от табове. 4. Активиране на тъмен режим Dark mode може да се намери, като докоснете бутона на менюто горе вдясно, докоснете „Settings“ и изберете менюто „Theme“. Ако не виждате менюто „Theme“, копирайте и поставете следния ред в адресната лента: chrome://flags#enable-android-night-mode Докоснете маркираното падащо меню, задайте го на „Enabled“ и рестартирайте браузъра. Ако искате също всички уеб страници да се отварят в тъмната тема, ще трябва да активирате друг флаг. Копирайте и поставете следното: chrome://flags#enable-android-web-contents-dark-mode и задайте падащото меню на „Enabled“. Тази функция може замъгли някои сайтове, така че ако искате да го изключите по-късно, посетете URL адреса на флага и го задайте на „Default“. 5. Изтегляне на страници, когато сте онлайн Ако имате нужда от достъп до определена страница, но нямате интернет достъп, може да кажете на Chrome да изтегли тази страница следващия път когато сте онлайн. Когато сте офлайн, отидете на която и да е страница (или чрез докосване на линк или чрез въвеждане в адресната лента) и докоснете бутона „Download when online“. Веднага щом имате интернет връзка, Chrome ще запази страницата и ще ви извести. 6. Визуализиране на повече табове Поставете chrome://flags/#enable-accessibility-tab-switcher в Chrome, изберете „Enabled“ в падащото меню и рестартирайте приложението. Сега можете да видите всичките си табове малко по-лесно. 7. Докоснете дума, за да търсите с нея Това е проста функция, но не се рекламира широко. Когато докоснете дума или фраза в Chrome, браузърът ще покаже информационен панел за това, което сте избрали. Плъзнете пръст нагоре и ще се покажат резултати от търсенето с избраната дума. 8. Добавяне или премахване на началния бутон На някои устройства в Chrome се вижда „Нome“ бутон. Това е така, защото някои производители включват „ChromeCustomizations“ APK в системната папка, която задава стойностите по подразбиране за отметките и бутона Нome. Но ако този APK не е на вашето устройство, все още има начин да добавите начален бутон (или да го премахнете, ако не го искате). Ако нямате „Нome“ бутон въведете chrome://flags/#force-enable-home-page-button в адресната лента, изберете „Enabled“ в падащото меню и рестартирайте приложението два пъти. Можете да промените адреса, на който отива като отидете до Settings -> Home page -> Open this page. Ако вашето устройство има „Нome“ бутон, но вие искате да се отървете от него, отворете настройките на Chrome, докоснете „Home page“ и поставете плъзгача в позиция „Off“. 9. Запазване на страниците като PDF файлове Намерете страницата, която искате да изтеглите, и след това натиснете бутона „Share“ в главното меню. Изберете „Print“ от менюто и променете опцията на „Save as PDF“. След това натиснете синия бутон, за да изтеглите файла. Тъй като е PDF, файлът може да бъде отворен на почти всеки компютър, телефон или таблет. 10. Докоснете имейли, телефонни номера и адреси, за да ги използвате Когато докоснете имейл адрес, Chrome ще покаже бутон за писане на имейл (във вашето приложение за поща по подразбиране). Докосването на адрес може да ви отведе до местоположението в Google Maps, а натискането на телефонен номер ще ви позволи да осъществите телефонен разговор. Вижте 5 уеб браузъра за Android, които предлагат специални функции