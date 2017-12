Google започнаха да изненадват своите потребители с различни промоционални предложения в своя магазин за мобилни приложения. В навечерието на коледните празници компанията стартира инициативата "12 Days of Play", която ще предлага различни намаления и ексклузивни оферти в Google Play в следващите 12 дни. Според официалните данни потребителите ще могат да се възползват от атрактивните предложения от 22 декември до 2 януари включително, предаде DigitalTrends. Собствениците на смартфони ще могат да се възползват от "12 Days of Play" независимо дали става въпрос за музика, приложения, игри, филми или телевизионни шоута. Промоционалната селекция ще се ъпдейтва постоянно и в голяма степен ще ви позволи да изтеглите платено заглавие на много по-евтина цена. През целия период на офертата наема на всеки един филм в Google Play ще струва €0.99. Абсолютно същата е цената за наем на три епизода от любимото ви телевизионно шоу. Новите потребители на HBO Go ще получат намаление от 50% за първия си тримесечен абонамент направен през Google Play. Mного игри ще са достъпни на символични цени, като намаленията достигат дори до 80%. Промоцията обхваща заглавия като Minecraft Story Mode Season 2 и Need for Speed: Most Wanted. Музикалната услуга Google Play Music предлага четири месеца безплатен абонамент за периода 22 декември - 2 януари. Предвидени са и много намаления на електронни книги. Вижте какво да направим, ако Google Play Store не работи