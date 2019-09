Телефоните са неотлъчно с нас навсякъде където ходим. Слагаме ги в джобове, чанти, на масата докато се храним, така тези устройства се оказват едни от най-мръсните неща, до които се докосваме. За съжаление, мръсотията не подминава и високоговорителите на телефоните ни. Въпреки че телефонът ви е създаден да издържа на тежка продължителна работа, той не винаги се справя добре с праха. Това често води до заглушен аудио изход, или по-лошо – до неработещ говорител. За щастие, ако се сблъсквате с проблеми с високоговорителите на телефона си, не е необходимо веднага да тичате към сервизния център. Ето 6 стъпки за отстраняване на неизправности, препоръчани от Make Use Of, с които можете да опитате да „съживите“ високоговорителя на вашия Android телефон. 1. Проверете за софтуерни проблеми Преди да се потопите в действителното отстраняване на неизправностите по високоговорителите на вашия телефон, трябва да се уверите, че проблемът действително е хардуерен. Има няколко начина да направите това. Първата стъпка е да извършите рестартиране. Това ще рестартира всички фонови услуги и ще помогне на телефона ви да нормализира работата си, в случай че нещо се е повредило след последното му рестартиране. След това трябва да проучите дали аудио изходът на вашия телефон е настроен на вградения високоговорител. Ако редовно свързвате телефона си с безжични слушалки или високоговорители, той може все още да е свързан с друго устройство. За целта, отидете до Settings -> Connected devices, за да видите дали телефонът ви е свързан към Bluetooth аудио изходи. След това трябва да се насочите към таба „Sound на Settings“, за да разберете дали не сте включили случайно режимите Do Not Disturb или Silent. В допълнение може да тествате високоговорителя, като намалите силата на звука до най-ниските настройки и след това го повишите до максимално ниво. Опитайте се да пускате музика и на двете нива. Вашето музикално приложение по избор също може да бъде виновно. Така че по-добрият начин е да възпроизвеждате тон на звънене или аларма от аудио настройките на телефона си. Можете да направите това, като се насочите към Settings -> Sound -> Phone Ringtone и изберете една от многото налични опции. 2. Ползвайте помощта на приложение Когато изключите аксесоарите от аудио жака, Android може да не успее да обработи това събитие, оставяйки телефона ви в режим на слушалки. Това означава, че говорителят ви ще бъде деактивиран, въпреки че сте изключили слушалките. Обикновено може да разрешите този проблем със стандартно рестартиране. Но ако това не свърши работа, можете да изпробвате безплатното приложение Disable Headphone. С натискането на превключвател, Disable Headphone ви позволява ръчно да накарате телефона да напусне режима на слушалки и да възпроизвежда звук чрез високоговорителите му. Disable Headphone работи и в обратна посока. По някаква причина, ако телефонът ви не е в състояние да предава аудио чрез свързан аксесоар, можете да активирате режима на слушалки ръчно, като използвате приложението. 3. Опитайте Safe Mode Режимът Safe Mode може да ви помогне да определите причините за възникването на различни проблеми с вашия телефон, тъй като той не стартира приложенията на трети страни, които сте инсталирали на вашето устройство. За да влезете в Safe Mode, натиснете и задръжте бутона „Power“. В получената подкана докоснете и задръжте бутона „Power Off“, след което натиснете „ОК“, когато видите подкана. Вашият телефон скоро ще се рестартира в безопасен режим. Можете лесно да излезете от Safe Mode, като повторите процедурата, като изберете опцията „Restart“. Имайте предвид, че стъпките за влизане в Safe Mode могат да се различават в зависимост от Android устройството. 4. Почистете високоговорителите Ако има мръсотия по високоговорителите на телефона ви, тя може да попречи на способността им да излъчват звук. Ето защо, опитайте сами да почистите решетките на високоговорителите, за да премахнете колкото се може повече препятствия. Може да използвате сгъстен въздух или клечка за зъби, но използвайте ги внимателно, за да не предизвикате по-сериозни проблеми. 5. Върнете фабричните настройки на телефона Тестването на телефона ви в Safe Mode, както е посочено по-горе, има за цел да изключите шансовете, че причината се дължи на трета страна. Ако високоговорителите на телефона ви обаче функционират правилно в Safe Mode, това означава че причината е настройка или приложение, което сте инсталирали наскоро. Ако не успеете да определите къде точно е проблемът, можете да прибегнете към връщане на фабричните настройки на телефона. 6. Подсушаване на високоговорителите Проблемът може да идва от това, че сте намокрили телефона си. Течността може бързо да си проправи път към вътрешните компоненти, така че, ако сте имали проблеми с високоговорителите след подобен инцидент, оставете телефона ви да изсъхне. Освен това можете да опитате да изтеглите приложения като Speaker Cleaner. Те ще пуснат вибриращ звук за отпушване на високоговорителите и изпомпване на водата от тях. Вижте 5 Android приложения за подобряване качеството на звука