YouTube не работи? Не се притеснявайте, скоро може да се оправят нещата, ако се възползвате от информацията на makeuseof. Възможно е проблемът с YouTube да е глобален, а не само при вас, но това е по-малко вероятно. И все пак, за да разберете дали YouTube не работи за всички, посетете един от двата сайта downdetector.com или outage.report. Те пренасочват докладите на потребителите, за да ви покажат какви проблеми се отчитат и откъде по света. Ако се окаже, че проблемът е при вас, ето какво може да направите, за да го отстраните. Как да постъпите в Chrome Ако използвате YouTube в настолна версия на браузъра Chrome, изпълнете следните стъпки, за да се опитате да си върнете удоволствието от гледането на видео в YouTube. 1. Актуализирайте Chrome Винаги трябва да използвате най-актуалната версия на Chrome. За да проверите дали използвате последната версия на браузъра поставете chrome://settings/help в URL лентата и натиснете Enter. Трябва да видите “Google Chrome is up to date”. Ако ли не, кликнете върху „Update Google Chrome“ и след това върху „Relaunch“. 2. Изчистете бисквитките и кеша Поставете chrome://settings/clearBrowserData в URL лентата и натиснете Enter. От менюто Time range изберете All time. Сложете отметка до „Cookies and other site data“ и „Cached images and files“. След това кликнете върху „Clear data“. 3. Деактивирайте разширенията Разширенията могат да причинят проблеми със съвместимостта с YouTube. За да ги деактивирате поставете chrome://extensions/ в URL лентата и натиснете „Enter“. Деактивирайте всяко разширение, като кликнете върху плъзгача, така че да стане сив. 4. Актуализирайте видео драйверите Ако видео драйверите са остарели, това може да доведе до проблеми при възпроизвеждане на видеоклипове. Опитайте да ги актуализирате. За да направите това, натиснете клавиша Windows + X и кликнете върху „Device Manager“. Кликнете двукратно върху „Display adaptors“. След това кликнете с десния бутон върху вашия адаптер и кликнете върху „Update driver“. Кликнете върху „Search automatically for updated driver software“ и следвайте инструкциите. 5. Проверете интернет връзката Дори и да имате достъп до други уебсайтове, това не означава, че интернет връзката ви не е виновна за проблема ви с YouTube. Тя може да не е достатъчно стабилна, за да стриймва YouTube. Използвайте основния инструмент за отстраняване на неизправности на Windows 10. Натиснете Windows клавиша + I, за да отворите „Settings“. Отидете в Update & Security > Troubleshoot > Internet Connections > Run the troubleshooter. Как да постъпите в Android и iOS Ако използвате YouTube на Android или iOS устройство, опитайте тези стъпки за отстраняване на неизправностите. 1. Актуализирайте операционната система В Android отворете „Settings“ и потърсете „Software update“ (или „System update“). Това може да е в раздела „About phone“. Ако има нова версия, изтеглете я и инсталирайте. В iOS отидете в Settings > General > Software Update и изтеглете и инсталирайте актуализацията, ако има такава. 2. Актуализирайте YouTube приложението си В Android отворете Play Store, плъзнете наляво, за да отворите страничната лента, след това докоснете „My apps & games“ и отидете в таба „Updates“. Всички приложения, които се нуждаят от актуализация, ще бъдат в предстоящата секция „Updates pending“. Ако YouTube е тук, докоснете „Update“. В iOS отворете App Store –> Updates. Ако в този списък е YouTube, докоснете „Update“. 3. Изчистване на кеша и YouTube данните В Android отидете до Settings > General Management > Date and time и плъзнете „Automatic date and time“ в позиция „On“. В iOS, отидете до Settings > General > Date & Time и поставете „Set Automatically“ в позиция „On“. 4. Проверете интернет връзката В Android, отидете до Settings > Connections. В iOS отворете „Settings“. Първо включете и изключете „Flight mode“. След това опитайте да се свържете чрез Wi-Fi или мобилната мрежа (в зависимост от това коя от тези опции не използвате по подразбиране). Ако това не проработи, опитайте да деактивирате Bluetooth. Можете напълно да възстановите мрежовата си връзка. В Android отидете в Settings > General Management > Reset > Reset Network Settings. В iOS, отидете в Settings > General Settings > Reset > Reset Network Settings. Вижте най-добрите трикове за YouTube, които може да тествате на Android телефона си