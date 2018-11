HMD Global потвърдиха официално, че планират да проведат специално събитие в Дубай на 5 декември. Информацията бе публикувана лично от главния продуктов директор на компанията, Юху Сарвикас. В интернет вече се разпространява покана за събитието, на която освен датата и локацията на провеждане се виждат силуети на три смартфона. По този начин снимката е индикация, че на 5 декември ще видим три нови устройства на Nokia. Юху Сарвикас не пожела да коментира други детайли за плановете на HMD Global за събитието. Въпреки това се очаква на тази дата да видим Nokia 8.1 (2018), бюджетния Nokia 2.1 Plus и флагмана Nokia 9. Тук е момента да допълним, че съществува вероятност събитието да е свързано единствено с достъпните смартфони на HMD Global. По този начин компанията би си запазила правото да представи на по-късен етап Nokia 9, предаде AndroidHeadlines. Nokia 8.1 ще има безрамков дисплей с 6.2" диагонал и FullHD+ резолюция от 2280х1080 пиксела, oсемядрен Snapdragon 710 процесор с 4GB/6GB RAM. В задната част ще има 20-мегапикселова камера, а батерията е със заряд от 3050mAh. В същото време Nokia 2.1 Plus ще е бюджетно предложение, коeто работи с Android Go и има 1GB RAM и основна камера с 8-мегапикселова резолюция. Продажбите се очаква да стартират до края на 2018г. Още от Digital: Всички смартфони на Nokia ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie