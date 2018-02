Виртуалната реалност ще бъде следващото голямо нещо в областта на видеоигрите и няколко производители вече предлагат VR очила за конзоли, персонални компютри и Android устройства.

Вече има добър избор на VR игри за Android смартфони в Google Play Store и Oculus Store. А по-долу може да откриете предложенията на androidpit за най-добрите VR игри за Android.

1. VR игри за Google Daydream

Daydream осигурява висококачествена виртуална реалност на телефоните, съвместими с тази платформа. Новата VR платформа на Google надгражда Cardboard, за да отговаря на спецификациите, изисквани от смартфони и шлемове, за стартиране на по-сложни VR приложения.

- Arcslinger – играта е нещо средно между научна фантастика и уестърн. Вие сте стрелец, който трябва да прилага уменията си някъде из космоса. Графиката в стил анимиран уестърн е страхотна и определено има за цел да ви върне в детството. Цена $ 3,49, без покупки в приложението.

- Mekorama VR – Mekorama е пъзел, а вашата цел е да превеждате един малък робот през отделните нива. В началото всичко е доста просто, но трудността се увеличава значително от едно ниво на друго. Използвате контролера, за да премествате камъните и да показвате на робота кой път да поеме. Цена $3,99, без покупки в приложението.

- Hunters Gate – Светът е бил нападнат от демони и вие трябва да ги върнете обратно там от където са дошли. Това е екшън игра, в която вие трябва да спасите света. Цена $5,99, без покупки в приложението.

- Need for Speed: No Limits VR – Усещането за скорост в тази игра, постигнато чрез виртуалната реалност е доста реалистично. Приложението предлага подробните възможности за персонализиране и настройка на колата. Можете дори да регулирате височината на седалката. Цена $14,99, без покупки в приложението.

2. VR игри за Samsung Gear VR

Разработена съвместно с Oculus, Gear VR е мощна система, съвместима само с високотехнологичните смартфони Galaxy. Ако имате телефони S7, S8, S8 + или Note 8, съвместимостта на версията на Android не е проблем.

- Anshar Wars 2 – Тази екшън игра е много забавна, защото ефектът от 360 градуса на Gear VR работи много добре. Трябва обаче да свържете контролер с вашия смартфон, в противен случай контрола ще е много неудобен.

- Lnd's End – Lnd's End е подходяща за любителите на пъзел игри. Създадена специално за VR Gear, в тази игра се събуждате в стара цивилизация. Нямате нужда от контролер, но ще трябва да заплатите $8, за да може да се забавлявате с нея.

- Wands – Wands е VR мултиплейър игра. Не търсете някаква история тук, Wands се фокусира изцяло върху битки срещу други играчи. Преди да се сражавате с истински опоненти през интернет, обаче, се препоръчва известно обучение, за да се запознаете с контролите и да намерите по-силни заклинания. Цена $5,99 в Google Play Store.

- Augmented Empire – Със своя изометричен настолен изглед, напомнящ за класическите игри с мишка, Augmented Empire се откроява от останалите заглавия от самото начало. Но освен своите визуални образи, тази тактическа игра се отличава и с добре развитата си история. Вие насочвате парти на 6 неподходящи герои и постепенно се развива изненадващо дълбок сюжет. Цена $ 9,99.

3. VR игри за Google Cardboard

Google Cardboard и приложенията за него, предлагат най-лесният начин днес да се насладим на виртуална реалност.

- Lamper VR: Firefly Rescue – Безкрайните игри с бягане са много подходящи за игра с VR очила. Lamper VR: Firefly Rescue, наследник на Lamper VR: First Flight е такава игра. Тук, чрез движенията на главата си контролирате малка светулка и трябва да освободите приятелите си, които са се изгубили, когато паяци атакували вашето кралство от насекоми. В играта вие летите през гори и пещери, сваляте огнени топки, за да победите противниците си. Това работи много добре благодарение на интуитивния контрол. Lamper VR: Firefly Rescue се предлага безплатно в Google Play Store. Има версия и за Gear VR, която струва $2,99.

- VR Space: The Last Mission – Кой не иска да полети в космоса? Нищо чудно, че VR игрите често ни пренасят в космоса. В тази игра вие сте последната надежда на човечеството, като най-важната ви задача е да отблъсквате многото атаки на вражески космически кораби. И това е повече от достатъчно за едно забавно преживяване, особено след като графиките са толкова впечатляващи. Цена $2.

