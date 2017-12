2017 почти приключи и може би ви е интересно да разберете кои игри се оказаха най-добрите за тази година? Видяхме десетки страхотни игри тази година и е трудно да се определят победителите.

Представяме ви класацията на Business Insider. Ако имате повече време през почивните дни може дори да тествате някоя от тези игри и да си изградите свое мнение по този въпрос.

1. PlayerUnknown's Battlegrounds

Тази игра може да ви напомни за сериала „Игрите на глада“ – попадате на изоставен остров с още 100 души, целта е да се борите до смърт с останалите. Всеки започва невъоръжен и в процеса на играта си набавя оръжия. Над 13 милиона души вече са си купили играта, което определено я превръща в най-популярната игра на най-голямата платформа за игри в света (Steam).

2. Super Mario Odyssey

Ето само няколко причини, поради които “Super Mario Odyssey” е толкова страхотна игра: Създава усещане за нова игра, въпреки че героя е на няколко десетилетия. Изглежда много добре на Switch, конзолата, която не е толкова мощна, колкото нейните конкуренти и е много забавна. Това е игра, която е изпълнена с радост, непрекъснато ви насърчава да вършите забавни неща.

3. Horizon Zero Dawn

Играта предлага пътуване в един свят, изпълнен със странни артефакти и руини, които се разрушават, за да се отключат дълбоки мистерии. Как се е стигнало до завладяването на света от Машините и какво се е случило с цивилизацията, която е съществувала преди, ще разберете само ако отделите нужното време на тази игра.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo наричат приключението, което играта предлага "Open-Air" - свободата да пътуваш навсякъде и да разгледаш всичко. Това е отлична игра, в която да се впуснете, докато пътувате по време на празниците.

5. Resident Evil 7: Biohazard

За разлика от по-тежките екшън игри "Resident Evil" от последните няколко години, Resident Evil 7: Biohazard се фокусира върху оцеляването над всичко друго. Проверете дали можете да оцелеете през нощта в ужасяваща къща, пълна със страховити чудовища и още по-зле, в огромно зловещо семейство? Това е предизвикателството! Можете да играете "Resident Evil 7: Biohazard" изцяло във виртуалната реалност чрез VR шлема на PlayStation 4, но преживяването няма да е за всеки.

6. Battle Chef Brigade

Battle Chef Brigade е истинска забавна и очарователна игра, пълна със забавни и очарователни герои. Членовете на елита в Battle Chef Brigade са почитани за способността им умело да убиват чудовищата и да ги превръщат във вкусна храна! Но влизането не е лесно, трябва да се борите за своето място в състезание с високи залози.

7. Assassin's Creed Origins

“Assassin's Creed Origins” е най-добрата версия на играта през годините. Бъдете готови да отделите десетки часове от живота си в проучването на великолепния и магичен египетски свят.

8. Cuphead

Тази игра няма да ви остави да си поемете дъх. Във всеки един момент на екрана се случват множество различни неща и вие трябва да решите на кои ваши действия да дадете приоритет. Може би най-важно е да продължавате да скачате от облак на облак, за да останете жив. Или пък може би най-важно е да застреляте този враг в глупавото му лице. Единствената константа в играта "Cuphead" е промяната – вие постоянно решавате какво да зададете като приоритет и това може да промени играта за секунда.

9. South Park: The Fractured But Whole

Ако сте фен наанимацията "South Park" вероятно вече притежавате "The Fractured But Whole". Но дори и да не сте чували за него, пак играта може да ви забавлява истински. Геймплеят е фокусиран около събирането на карти и битки с други играчи в реално време. Може да създавате отбори с любимите си герои и след това да премерите сили с опоненти на бойното поле.

Вижте най-добрите конзоли за игри