Всички снимки, които правите с вашия смартфон, се озовават в фотогалерията на устройството ви. Някои любопитни очи обаче може лесно да видят снимки, които не искате да виждат. Може би имате снимки с поверителна информация, идеи за подаръци за любим човек и т.н. Каквато и да е причината, лесно можете да скриете снимки от галерията на Android телефона си. Ако искате да разберете как може да скриете в галерията на Android, не пропускайте информацията на Make Use Of. 1. Чрез вградени помощни инструменти Двама основни производители на телефони, Samsung и LG, имат вградени инструменти за поверителност, които могат да ви помогнат да скриете снимките. Samsung Ако имате Samsung телефон, който работи с Android Nougat 7.0 или по-нова версия, можете да се възползвате от функцията Secure Folder. Тя ви позволява да запазите поверителни файлове, снимки и дори приложения в отделна защитена с парола област. За да настроите Secure Folder за първи път отидете в Apps -> Settings -> Lock screen and security -> Secure Folder. Ще трябва да влезете в Samsung акаунта си. След като влезете, устройството ви ще ви подкани да изберете предпочитания от вас метод на заключване. След като приключите, Secure Folder ще бъде достъпна от екрана „Home and Apps“. За да скриете снимките в Secure Folder, отворете приложението и натиснете „Add Files“. LG Отидете до Settings -> Fingerprints and Security -> Content Lock. Телефонът ще ви помоли да защитите функцията, като използвате PIN, парола или пръстов отпечатък. Сега отидете в приложението на галерията по подразбиране на телефона си. Изберете всички снимки, които искате да скриете, и докоснете Menu -> More -> Lock. Можете да заключите цели папки със снимки, ако желаете. Когато натиснете Lock, снимките / папките ще изчезнат от библиотеката. За да ги видите, отидете в Menu -> Show Locked Files. 2. Чрез File Manager Можете да използвате файловия мениджър, за да скриете личните си снимки от галерията на Android, ако устройството ви не е на Samsung или LG. Преди да започнете, трябва да инсталирате висококачествен файлов мениджър на телефона си. Има много възможности в Play Store, трябва само да откриете това приложение, което отговаря на вашите нужди. След като вземете решение и инсталирате файловия мениджър, заредете приложението. Имате две възмоности: - Да създадете нова папка - Трябва да създадете нова папка, която започва с точка (например, .PrivateFiles или .Secret). След това преместете всички снимки, които искате да скриете, в новосъздадената папка. Всички преместени файлове вече няма да се показват в приложението на галерията. Без да навлизаме в прекалено много подробности, това е така, защото всяка папка, която започва с точка, не се сканира от софтуера на телефона. - Да създадете файл “.nomedia” - Ако имате стотици снимки, които искате да скриете, не е практично да ги местите ръчно. Вместо това е по-лесно да създадете .nomedia файл в папките, които искате да скриете. Когато телефонът ви вижда .nomedia файл в дадена папка, той няма да зареди съдържанието ѝ. За да обърнете процеса, изтрийте файла .nomedia. За да създадете файла, все още ще имате нужда от приложение за управление на файлове на трета страна. Използвайте го, за да отидете в папката, която искате да скриете, и да създадете нов файл, наречен .nomedia. 3. Чрез приложения на трети страни Можете разбира се, да използвате приложение на трета страна, чиято цел е скриването на снимки. Най-добрите приложения за това са: Vaulty, Keepsafe Vault, Hide Something и LockMyPix. Вижте 7 полезни функции в Android, които може би не знаете