Google промениха логото на началната си страница, за да отбележат една хилядолетна традиция. Това е уникалният фестивал на драконовите лодки, който се провежда всяка година в Китай. Обикновено местните почитат The Dragon Boat Festival в дните около лятното слънцестоене, като по-конкретно фестивала се провежда на петия ден от петия месец на лунния календар. Тази специфична особеност е причината всяка година The Dragon Boat Festival да се провежда на различни дата. Предходните издания на фестивала бяха на 29 май (2017г.), 18 юни (2018г.), 7 юни (2019г), за да стигнем до 25 юни на тазгодишния Тhe Dragon Boat Festival. Дългогодишната история на празника датира от преди 2000 години и се почита с различни имена в повечето страни в Азия, като посетителите обикновено обличат уникални костюми, с което допринасят за екзотиката по време на празника на драконовите лодки. Както името подсказва една от големите атракции е състезанието с т.нар. "драконови лодки", които са обрисувани в ярки и наситени цветове по подобие на днешната драскулка на Google. Във всяка една лодка има перкусионист, който със своите звуци поддържа гребците в пълен синхрон по време на състезанието. Победил става този отбор, който първи грабне флаг от буй или пресече финалната линия, за да изпревари своите опоненти. Множеството хора, които се събират да гледат надпреварите се наслаждават на най-популярното лакомство на този празник, а именно Zongzi. Всъщност под това име се крият триъгълни кнедли от лепкав oриз, които могат да се гарнират с жълтък от яйце или месо и обикновено се връзват с листа. Според легендите, ако можете да балансирате яйце изправено по обяд това ще ви донесе късмет в продължение на цялата година. Zongzi Конкретната история, която стои зад The Dragon Boat Festival е свързана с Ку Юан- министър в Китай преди повече от 2500 години. Той става обект на много клевети отправени от други служители на правителството, което в крайна сметка става причина да бъде изгонен от тогавашния монарх. Съвсем логично тези действия провокират разочарованието на Ку Юан, който се хвърля в реката Милуо и въпреки опитите на местните жители не успяват да го спасят. Традиционните състезания с лодки всяка година се провеждат в негова чест, което важи и за разпръскването на оризови зърна във водата с цел да се нахранят рибите, за да не изядат тялото на Ку Юан и е един от първоизточниците на "zongzi". Oще от Digital: Най-забавните драскулки на Google през годините