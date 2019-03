Adobe Photoshop е най-добрата ви възможност, когато търсите програма за редактиране на изображения, но тя струва скъпо. Не се притеснявайте, можете да получите повечето от най-добрите ѝ функции безплатно чрез няколко онлайн инструмента. Не си мислете, че става въпрос за обичайните популярни облачно базирани фоторедактори като Pixlr, PicMonkey и SumoPaint. Услугите от списъка на Make Use Of са сравнително малко известни, но и изключително лесни за използване. Естествено, нито едно от тези приложения не е толкова мощно като Photoshop, но може да ви е от голяма полза, ако на този етап не сте готови да правите допълнителни разходи. Photopea Photopea е най-добрата безплатна алтернатива на Photoshop. Уеб приложението изглежда като Photoshop, така че веднага ще свикнете с него. Налични са подробни уроци, за да можете да научите как да използвате всяка функция. Всички популярни функции на Photoshop са достъпни и тук. Можете дори да отворите PSD файл или да запишете изображение като PSD. Mara.Photos Mara.Photos е като швейцарско ножче, с множество безплатни онлайн инструменти и ефекти за редактиране на изображения. Това е блестящо и лесно за използване приложение за редактиране на снимките ви. Предлага достъп до много ефекти, филтри и инструменти, всички от които могат да се прилагат безплатно. Първо трябва да изберете ефекта, който искате да приложите. След това можете да качите изображението от компютър, облачна услуга или да споделите URL адрес. Всеки ефект има множество опции. Remove BG Remove BG е почти магически инструмент. В Adobe Photoshop инструментът за магическа пръчица ви позволява да изберете основния обект на изображението и след това да премахнете фона от снимката. Е, с Remove BG може да направите това, но безплатно. Качете снимка от компютъра си или поставете URL адрес. Remove BG ще я обработва няколко минути и след това ще получите резултата. Можете да го изтеглите и запишете безплатно на компютъра си, без никакъв воден знак. Image Toolbox Скриптовете на Photoshop улесняват бързото преоразмеряване на няколко изображения едновременно. Ако искате да направите това онлайн, Image Toolbox е насреща. Освен това, Image Toolbox може да конвертира всички изображения в JPEG или PNG, в зависимост от това какво искате. Можете да изберете качеството на JPEG или PNG файла, който определя и размера на файла. Ако не сте доволни от резултата, може да използвате опцията „Re-edit and retry”, която ще ви спести ценно време и енергия за качване на огромен брой изображения за втори път. Вижте най-добрите облачни услуги за съхранение на снимки