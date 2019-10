Живеем в епохата на супер интелигентни устройства, създадени да улесняват живота ни. Така не се налага да се борим с основни задачи, тъй като телефонът ни може да свърши работата вместо нас. По-долу ще откриете някои от най-добрите автоматизации, които можете да настроите на телефона си. Ако се доверите на информацията на Gizmodo ще имате повече време за други по-интересни неща. 1. Автоматизирайте текстовите си съобщения Може да автоматизирате текстовите си съобщения - или поне SMS отговорите, които трябва да изпратите. За iOS, трябва да активирате Do Not Disturb. От Settings, изберете „Do Not Disturb“ и превъртете надолу до опцията „Auto-Reply“: можете да изберете кои контакти да получават автоматичен отговор и какво да бъде съобщението. Автоматичният отговор е част и от режима на Android, но все пак трябва да потвърдите изпращането на SMS. За наистина автоматизиран процес, инсталирайте приложението Auto Reply Text Message. 2. Автоматизирайте архивирането на снимки и видео Създаването на резервни копия на вашите снимки и видеоклипове е основна работа, която трябва да свършите, ако искате вашите ценни моменти да не се изгубят или унищожат. За щастие, сега е по-лесно от всякога и не отнема много време да настроите телефона си да „изпраща“ снимки и видеоклипове в облака. Google Photos е наличен както на Android, така и на iOS и получавате безплатно 15 GB място за съхранение. Инсталирайте приложението и отворете Settings. Маркирайте опцията „Backup & Sync“. Опцията на Apple е iCloud Photo Library, която ви предоставя безплатно 5 GB пространство в облака и ви таксува $ 1 на месец. За повече място, цената е по-висока. От Settings на вашето iOS устройство, докоснете вашето Apple ID име, после iCloud, после Photos за да включите автоматично архивиране. Тук имате и няколко други опции, включително Dropbox и OneDrive. 3. Автоматизирайте въвеждането на думи и фрази В iOS това, което трябва да направите, е да отворите „Settings“, после изберете „General“, „Keyboard“, и „Text Replacement“. Екранът, който се появява, ви позволява да добавите нови макроси на клавиатурата – натиснете иконата „Plus“ и след това въведете фраза и пряк път. Използвайте прекия път, когато пишете, и фразата се появява като опция в списъка с предсказуем текст. В Android, отидете в „Settings“ и изберете „System, Languages & input“, „Virtual keyboard“, „Gboard“, „Dictionary“ и накрая „Personal dictionary“. Изберете вашия език, след това бутона „Plus“, за да добавите фраза и пряк път. Следващия път, когато въвеждате, докоснете прекия път, след което докоснете фразата. 4. Автоматизирайте включването на режима „Do Not Disturb“ В iOS, отворете „Settings“ и изберете „Do Not Disturb“ и „Scheduled“, за да настроите периода, в който телефона ви няма да ви безпокои. За съжаление тук можете да настроите само един период от време. Ако натиснете продължително време бутона „Do Not Disturb“ в „Control Center“ можете също така да настроите тихият режим да продължи един час, до вечерта или докато не напуснете текущото си местоположение. В Android, изберете „Sound, а след това „Do not disturb“ от „Settings“. Изберете „Turn on automatically“, за да зададете периода, когато да бъде активен режима „Do Not Disturb“. Можете да зададете тези периоди въз основа на време от деня или събития в Google Calendar. 5. Спрете автоматичното възпроизвеждане на аудио Може да накарате телефона ви автоматично да спира възпроизвеждането на аудио, след като изтече определен период от време. Някои приложения, като подкаст плейъра Pocket Casts, вече имат вграден таймер за сън, но други като Spotify – все още не. Ако използвате iOS устройство, можете да накарате приложението Clock да свърши работата. Преминете към таба „Timer“, изберете желаната продължителност и след това докоснете „When Timer Ends“ – изберете „Stop Playing“ от дъното на списъка и когато таймерът изтече, всяко аудио, което се възпроизвежда на вашия телефон, ще бъде заглушено. Жалко е, че приложението Clock на Android няма същата функция, но можете да я добавите с приложение на трета страна. В Google Play Store ще намерите много предложения, но ако не ви се търси, тествайте „Sleep Timer“. Неговата простотата и ефективност ще ви очароват. 6. Изключете Wi-Fi и заглушете телефона си, когато излизате от дома си Ако сте на Android, можете да използвате IFTTT , за да изпълнявате всички видове автоматизирани трикове въз основа на различни събития или местоположението на телефона ви. Услугата свързва всички видове приложения и платформи заедно и е безплатна за използване. В интерес на сигурността, живота на батерията и спокойствието ви, например, може да искате да изключите wifi и да заглушите телефона си, когато напускате дома си или пристигнете на работа. Когато се върнете вечер у дома, IFTTT е в състояние да включи автоматично телефона ви и Wi-Fi. 7. Кажете на другите, кога ще се приберете Инсталирайте приложението Shortcuts на вашето iOS устройство и можете да автоматизирате куп задачи - или по-точно да комбинирате множество действия, които се изпълняват с едно докосване или с команда на Siri. 8. Използвайте приложението Tasker Tasker може да взаимодейства с всички видове системни приложения и системни настройки на вашия телефон, независимо дали трябва да включите фенерчето, да контролирате възпроизвеждането на медиите, да превключвате самолетен режим, да изпращате текст, да проверявате нивото на батерията или да отворите карта. Автоматизираните задачи могат да бъдат стартирани с докосване или въз основа на време, събитие или местоположение. 