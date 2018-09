Samsung разшириха своето портфолио от смартфони с Аndroid в средния ценови клас с премиерата на два нови модела. Дизайнът на Galaxy J4 Plus и Galaxy J6 Plus e сходен, но съществуват разлики свързани с хардуера. Така например Galaxy J6 Plus предлага двойна задна камера и сензор за пръстов отпечатък, който е разположен в дисплея. В същото време Galaxy J4 Plus има само един обектив на гърба и не разполага със сензор за пръстов отпечатък,информира AndroidHeadlines. Samsung Galaxy J6 Plus Двата модела имат тънки размери и минимални рамки в горната и долната част. Новите смартфони използват Qualcomm Snapdragon 425 процесор, който е с четири ядра и работна честота от 1.4GHz. Oперационната система е Android 8.1 Oreo а дисплеите са с 6-инчов диагонал и поддържат HD+ резолюция от 1480х720 пиксела. Екранът е предпазен от 2.5D извито стъкло. Galaxy J4 Plus и Galaxy J6 Plus имат слот за две SIM карти, 3300MAh батерии и 3.5мм. жакове. Samsung Galaxy J4 Plus От Samsung планират да продават версии на Galaxy J6 Plus с 3GB/4GB RAM и 32GB/64GB вградена памет. Потребителите ще могат да избират между 2GB/3GB RAM и 16GB/32GB памет на Galaxy J4 Plus, но и двата модела имат слотове за microSD карти. Все още не разполагаме с детайли за цената и датата, на която ще стартират продажбите им на пазара. Вероятно в следващите седмици Samsung ще потвърдят кога ще можем да купим Galaxy J4 Plus и Galaxy J6 Plus. Oще от Digital: Смартфоните от средния клас на Samsung ще получат Android Oreo в началото на 2019г.