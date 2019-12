TikTok е една от най-бързо развиващите се социални мрежи днес. Тя е подобна на старата Vine и на Instagram и Snapchat. TikTok поддържа само видеоклипове с дължина до 15 секунди. Можете да обедините няколко видеоклипа в една по-дълга история. Но ако вече знаете всичко това и искате да научите нещо ново за TikTok, разгледайте информацията на Make Use Of. В списъка по-долу ще намерите 5 важни приложения и сайтове за феновете на социалната мрежа TikTok. 1. TikTokforWeb (онлайн) На този етап, TikTok се предлага само като мобилно приложение за Android и iOS. Това вече сме го виждали преди с Instagram и други социални мрежи, където уеб клиентът се стартира години по-късно. А дотогава се налага да разчитаме на трети страни разработчици, които предлагат неофициални версии като тази. TikTokforWeb не ви позволява да влизате със собствения си акаунт. Можете да търсите акаунт или хаштаг, който вече познавате. Можете също така да изберете държава, за да видите най-добрите публикации в TikTok в момента в този регион. Може и да гледате канали на живо на TikTok. Има и опция TikTok TV, където можете да стриймвате непрекъснато видеоклипове на TikTok с други потребители в канал. 2. Video Downloader for Social Media (Android) Ако искате да изтеглите TikTok видеоклип, обърнете се към приложението Video Downloader for Social Media. Това е едно от най-високо оценените сред хиляди други такива приложения в Play Store. Приложението премахва водния знак от видеоклипа, нещо което няма как да не се оцени от потребителите. Нужно е само да копирате и поставите линка и приложението ще направи останалото. Можете дори да изтеглите само звука от видеото, за да го използвате като тон на звънене. За съжаление, това приложение е достъпно само за потребители на Android и в момента няма особено добри предложения за iPhone. Може да използвате уеб-базирано приложение като TikTok Video Downloader. То не премахва водния знак, но ще можете да запишете MP4 видео на вашия телефон или компютър. Видеоклиповете на TikTok могат да се изтеглят и чрез приложението TikTok Lite. 3. TikTok Lite (Android) Ако използвате TikTok само, за да гледате видеоклиповете, а не да създавате свои собствени, основното приложение е излишно. То предлага много функции, които няма да използвате, а за сметка на това батерията ви ще се изтощава бързо. По-добре е да използвате официалното приложение TikTok Lite. Както и при другите леки версии на приложенията за Android, TikTok Lite е с по-малки размери и се фокусира върху използването на по-малко данни от основното приложение, което е от решаващо значение за всеки в мобилните мрежи. 4. Vizmato (Android, iOS) Vizmato е най-добрият видео редактор за TikTok в момента. Дори безплатната версия предлага достатъчно функции, за да можете да правите страхотни видеоклипове, а платената професионална версия ($ 11,99 на година) добавя повече възможности за забавление. Безплатната версия има няколко ограничения при използването на филтри, ефекти, песни и времевата граница на видеоклиповете. Освен това добавя визуален воден знак в края, но винаги можете да го отрежете в приложението TikTok, преди да публикувате видеоклипа си. 5. Hashtags for TikTok (онлайн) Важно е да използвате правилните хаштагове и популярни теми, ако искате да получите повече фенове и последователи в TikTok. Не сте сигурни кои хаштагове да използвате? Има приложение за това. Hashtags for TikTok е единственият по рода си генератор в момента, от който може да се възползвате. Вижте 5 социални мрежи, които може да използвате вместо Facebook