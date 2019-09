Има няколко възможни причини, поради които WhatsApp не работи на вашето Android устройство. За щастие, всички те могат да бъдат поправени сравнително бързо. Ако приложението се срива и не можете да изпращате съобщения или имате други проблеми, следвайте съветите по-долу на Android Authority, за да го активирате отново. Намерете проблема Ако WhatsApp не работи на вашия Android телефон, първото нещо, което трябва да направите, е да проверите къде е проблемът – при вас или в WhatsApp. Можете да направите това, като посетите един от уебсайтовете, които отчитат дали WhatsApp не работи и в кои страни – такива са: Is The Service Down?, Outage Report, Is it Down Right Now?, Downdetector. Ако един (или всички) уебсайтове твърдят, че услугата не работи във вашата страна, няма какво да направите, освен да изчакате, докато WhatsApp отстрани проблема. За съжаление, прекъсванията не са рядкост за WhatsApp, както и други популярни услуги, включително Facebook, YouTube и Twitter. Проверете вашата интернет връзка Ако няма съобщения за прекъсване на WhatsApp, проблемът трябва да е при вас. Първото нещо, което трябва да направите е да проверите вашата интернет връзка. Започнете, като изключите Wi-Fi и след това отново го включете, за да видите дали това оправя нещата. Ако проблемът не се оправя, опитайте да посетите случаен уебсайт в интернет или пуснете видеоклип в YouTube, само за да видите дали има проблем с връзката ви. Ако изобщо нямате достъп до интернет, може да сте твърде далеч от вашия рутер или да имате други проблеми, свързани с Wi-Fi. Ето защо преминете към мобилни данни, за да получите достъп до WhatsApp. Принудително спиране и изчистване на кеша Ако WhatsApp все още не работи, принудителното спиране и изчистване на кеша на вашето устройство може да реши проблема. За да направите принудително спиране, насочете се към настройките на вашето устройство и докоснете Apps. След това превъртете надолу, докато намерите WhatsApp, отворете го и след това докоснете бутона „Force stop“. За да изчистите кеша, докоснете опцията „Storage“ и след това опцията „Clear cache“. След като направите това, стартирайте WhatsApp и проверете дали работи както трябва. Актуализирайте WhatsApp или го инсталирайте отново Проблемът ви с WhatsApp може да бъде причинен от грешка в приложението. Най-хубавото е че лесно можете да го актуализирате до най-новата версия, като се насочите към Play Store, докоснете опцията „My apps & games“ и след това докоснете бутона „Update“ разположен до WhatsApp. Ако това не свърши работа или няма актуализация, най-добре е да изтриете приложението от устройството си и след това да го инсталирате отново. Изключете VPN VPN мрежите са страхотни. Те ви позволяват да скриете самоличността си докато сте онлайн, да заобиколите регионалните ограничения за съдържание на услуги като Netflix и да получите достъп до WhatsApp в държави, където не е достъпен. Въпреки това, VPN може да бъде причината, поради която WhatsApp не работи за вас. Потребители твърдят, че не могат да извършват обаждания чрез WhatsApp, когато имат включена VPN и са имали куп други проблеми. Така че, ако имате включен VPN, докато се опитвате да получите достъп до WhatsApp, изключете, за да видите дали това решава проблема ви. Вижте как да изпращаме снимки в WhatsApp от смартфона без да ги компресираме