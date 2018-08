Nokia използваха своя официален акаунт в Twitter, за да информират своите фенове за предстоящо събитие, което ще се проведе на 21 август. Компанията публикува и снимка, на която е изобразен силует на смартфон, придружен с надписа "Get ready to unveil the most awaited phone". Това е сигурна гаранция, че Nokia ще ни покажат ново устройство от високия клас. Имаме всички основания да предположим, че в случая става въпрос за дългоочаквания Nokia 9, предаде Pocket-Lint. Въпросният модел ще е оборудван с голям 5.7-инчов дисплей с OLED технологията и ще се захранва от Qualcomm Snapdragon 845 процесор. Другите технически спецификации включват 6GB RAM и вградена памет от 128GB. Една от големите въпросителни е дали Nokia 9 ще има сензор за пръстов отпечатък, който е вграден в дисплея. Всички анализатори смятат, че това ще е една от следващите големи иновации в индустрията, която ни очаква през следващата година. Nokia 9 ще работи с Android Pie. Oсновен акцент в Nokia 9 ще са неговите камери, тъй като компанията планира да го оборудва с три сензора с висока резолюция в задната част. Само след броени дни ще разберем повече детайли за възможностите на камерите и другите подобрения в устройството. Nokia 9 се очертава като един от най-добрите смартфони с Android, които ще се продават до края на годината. Ако цената е по-ниска от другите конкурентни модели това може да го превърне в хит на пазара. Oще от Digital: Всички смартфони на Nokia ще получат ъпдейт към Android 9.0 Pie