Photoshop, Pixelmator или GIMP не са за всеки. Много често ни се налага да правим само леки редакции на снимките си, а не професионални промени. В такива случаи е много по-удобно да използвме някоя онлайн услуга, която не изисква регистрация и сериозни познания, за това как да я използваме. Освен удобството, отпадането на необходимостта да се регистрираме е и голяма стъпка в защитата на личните ви данни. От Make Use Of са събрали своите фаворите за онлайн услуги за редактиране на снимки, с които бързо и ефикасно може да направите снимките си да изглеждат така както искате без много усилия. Image Blur Понякога преди да споделим дадена снимка ни се иска определена част от нея да замъглим, защото съдържа информация, която не искаме другите да виждат. Image Blur е най-простият инструмент, който може да използвате за тази задача. За целта трябва да качите изображение от хард диска си, така че да не използвате линкове към снимки. След като изображението бъде качено, нарисувайте правоъгълник и кликнете върху "Blur it", за да приложите ефекта на това място. Може да сложите няколко правоъгълника в едно и също изображение, за да замъглите различни места. След като приключите, можете отново да изтеглите изображението на хард диска си. За да гарантира неприкосновеността на личния живот на своите потребители, компанията след време изтрива изображенията от своите сървъри. Image Blur е изключително удобен за използване инструмент, но ако търсите малко повече контрол, опитайте LunaPic. Трябва да се регистрирате, за да го използвате, но уеб приложението ви позволява да пикселирате и да размазвате изображения. Screely Screely незабавно превръща скрийншоти в красив образ, който можете да споделите навсякъде. Сайтът автоматично ще добави фон към изображението, заедно със сянка, което ще го направи да изглежда като тези професионални скрийншоти и изображения, които виждате онлайн. Можете също така да промените цвета на фона. AddText Независимо дали създавате мем или добавяте надписи към изображение, AddText е най-лесният и бърз начин да свършите тази задача. След като качите изображението, можете да добавите толкова текстови полета, колкото искате. Всяко поле може да има различен стил на шрифта, цвят, размер и позиция. Освен онлайн инструмент, AddText също така има мобилни приложения за Android и iOS, които са също толкова лесни за използване, колкото и уеб приложението. Social Image Resizer Tool За да оптимизирате изображенията си за използване в мрежата, вероятно е необходимо да промените размера им, да ги изрежете, или да промените типа на файловия им формат. Social Image Resizer Tool е просто инструмент за редактиране и преоразмеряване на снимки, който ще ви бъде от изключителна полза. BIRME Birme е гъвкав и лесен за използване редактор на изображения, който ви позволява да обработвате едновременно няколо снимки. С него може да оразмерявате, изрязвате и преименувате снимките си. Първо качете всички изображения, които искате да промените. Изберете желаната височина или ширина. Освен преоразмеряването, Birme също може да изреже изображенията до желаното съотношение. Можете също така да добавите граница към всички снимки. Изображенията ще бъдат запазени в JPEG формат с 80% качество по подразбиране. Birme дава възможност на потребителите да изтеглят всички снимки като ZIP файл или поотделно. Вижте кaк да прехвърлим снимки от Android смартфон на компютър