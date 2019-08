Ако компютърът ви се забавя, когато е свързан с интернет, трудно може да установите каква е причината за това. Информацията на Make Use Of има за цел да ви помогне, но тя обхваща евентуални проблеми с компютъра, а не проблеми с бавната интернет връзка. 1. Включват се актуализации на Windows Ако компютърът ви не е постоянно свързан с интернет, той трябва да наваксва много, когато е онлайн. Един от основните фактори за този проблем е Windows Update. Тъй като Windows 10 редовно проверява и прилага актуализации във фонов режим, може да забележите внезапно забавяне на компютъра, когато се свържете с мрежата. Това не е толкова голям проблем, колкото при предишните версии на Windows, но все още може да забави системата ви. Конфигурирайте Windows Update За да се преборите с това, можете да настроите Windows Update според нуждите си. За целта отидете до Settings -> Update & Security -> Delivery Optimization. Ако опцията „Allow downloads from other PCs“ е включена, Windows ще използва peer-to-peer връзка за споделяне на Windows актуализации между вашето устройство и други. Ако тази настройка е включена, изключете я и проверете дали това помага. И обратното, ако е изключена, възможно е включването ѝ да ви помогне да получавате по-ефективни актуализации. Препоръчваме ви да не споделяте актуализации с целия интернет. На тази страница има и друга полезна настройка Advanced options. С нея можете да изберете да ограничите процента на честотната лента, която Windows 10 използва за изтегляне на актуализации както на преден план, така и на заден план. Това е лесен начин да оставите Windows Update да работи, но по-малко, без да прекъсвате напълно актуализациите. Ако се нуждаете от по-драстична мярка, можете да поставите на пауза всички актуализации на Windows за известно време. За целта преминете към таба Windows Update и изберете Advanced options. Тук активирайте плъзгача Pause updates, за да предотвратите инсталирането на актуализации на Windows за период до 35 дни. Когато сте готови да инсталирате актуализации, изключете тази функция и пуснете Windows Update. 2. Синхронизиране на облачните услуги Windows Update не е единствената услуга, която редовно използва много честотна лента на мрежата. Ако използвате услуги за съхранение в облака като Dropbox, Google Drive или OneDrive, те редовно проверяват за синхронизиране на нови файлове. През по-голямата част от времето това не би трябвало да създава проблеми, но ако изведнъж започнат да работят с много файлове, компютърът ви може да се забави. Решението е подобно на това, което обсъждахме за Windows Update. Ако не искате приложенията за съхранение в облака да се синхронизират, кликнете с десния бутон на мишката върху тяхната икона в системната лента и изберете „Pause Syncing". За да намалите въздействието на синхронизирането, без да го спирате напълно, отворете панела с настройки за избраното от вас приложение. Повечето от тях ви позволяват да контролирате колко да работят вашите приложения във фонов режим. 3. Наличие на зловреден софтуер Друга причина, поради която компютърът ви може да работи по-бавно, когато е свързан с интернет, е наличието на вирус или друг зловреден софтуер. За да разберете дали това е причината за проблема ви, трябва да извършите сканиране с антивирусната си програма. За да получите второ мнение и да проверите за зловреден софтуер, който стандартният антивирусен софтуер може да не открие, препоръчваме ви също да сканирате за злонамерен софтуер с безплатната версия на Malwarebytes. 4. Производителност на хард диска Макар и да не е толкова вероятно, колкото горните сценарии, ако вашият компютър се забавя, когато е свързан с интернет, може би вашият хард диск има вина за това. Както може би знаете, традиционните хард дискове (HDD), които имат движещи се части са много по-бавни от твърдотелните дискове (SSD). Ако имате изключително бърза интернет връзка, възможно е скоростта на интернет да е толкова бърза, че диска ви не може да се справи. Например, връзката ви може да позволява изтеглянето на големи файлове по-бързо, отколкото хард диска ги записва. Това ще доведе до забавяне на системата, тъй като HDD работи извънредно, за да завърши работата. Ако сте изключили горепосочените причини и имате хард диск на компютъра си, препоръчваме ви да надстроите до SSD. Диагностициране на допълнителни проблеми с ефективността Отворете Task Manager като натиснете „Ctrl + Shift + Esc“. Кликнете върху „More details“, за да го разширите, ако виждате само списък с имена на приложения. В таба „Processes“ кликнете върху „Network“. Информаията, която се появи ще ви помогне да разберете какво пречи на връзката ви и забавя компютъра ви. За повече информация, преминете към таба „Performance“ и изберете „Open Resource Monitor“. Табът „Network“ в тази помощна програма предоставя повече подробности за това, какви приложения работят с вашата мрежова връзка. Накрая, трябва да се уверите, че сте актуализирали драйверите си до най-новата версия. Вижте 6 лесни настройки в Windows 10, които ще подобрят работата на компютъра ви