Стоенето вкъщи ни предпазва от коронавируса, но твърде многото време прекарано у дома може да се стори скучно на доста потребители. След като сте изгледали всички филми, които планирахте и сте прочели цялата колекция от книги е време да пробването нещо по-различно. Какво ще кажете за идеята да разгледате повече от 500 музеи и галерии по цял свят? Онлайн. Точно така. Прочетохте добре. Не е необходимо дори да напускате дома си, а се нуждаете единствено от връзка към интернет. Тази интересна е възможност дължим на Google Arts and Culture. Вградената търсачка позволява да филтрирате локации по азбучен ред или съобразно вашето местоположение. По този начин може лесно да намерите каквото търсите, дори ако не знаете конкретното име на даден музей или галерия. Виртуалните разходки използват сходна система за навигация като тази в Google Maps. Нужни са няколко кликвания, за да разберете повече за дадена картина, скулптура или друг експонат. Със сигурност този проект ще ви гарантира, че в продължение на дълги часове сте ангажирали културното си самосъзнание. Eто и някои от най-големите музеи, които можете да разглеждате виртуално, според Lifehacker: MoMA - New York Van Gough Museum - Amsterdam Uffisi Gallery - Florence Musee D'Orsay - Paris The Met - New York Tate Britain - London Georgia O'Keeffe Museum - Santa Fe Scottish National Galery - Edinburgh British Museum - London