Първото излизане на астронавт извън борда на космическия кораб е извършено през 1965г. от руснака Алексей Ленов. Опасната процедура продължава 21 минути, като 12 минути от тях са прекарани извън шлюза на Восход 2. Алексей Ленов се отдалечава на пет метра от машината от мерки за сигурност и поставя началото на т.нар. "космическа разходка", която се прилага масово до ден днешен. Въпреки еволюцията на технологиите излизането в Космоса продължава да е изключително опасна задача. Учените от NASA експериментират със специален бутон, който в случай на инцидент автоматично да прибира астронавтите на борда на Международната космическа станция. Кодовото име е Take Me Home, предаде TheVerge. Всъщност това не е просто бутон, а представлява сложна система от хардуер и софтуер, която ще бъде вградена в космическите костюми и ще се грижи за сигурността на астронавтите, когато са извън станцията. По този начин ще бъдат премахнати сегашните SAFER контролни кутии, които се използват за същата цел. Големият проблем при тях е, че са твърде големи и затрудняват астронавтите в извършване на техническите процедури и ремонти, заради които се налага да направят "разкодката". Много по-лесно би било в случай на опасност да се натисне бутон, който да ги прибере бързо и сигурно на борда или Take Me Home да бъде активиран от разстояние от другите членове на екипажа. В момента се тестват с различни дизайни на бутона и засега идеята се приема позитивно от астронавтите и учените, работещи в тази област.